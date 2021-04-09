Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları

Son zamanlarda kitaplarının dizilere uyarlamasıyla gündeme gelen Gülseren Budayıcıoğlu'nun hayatı araştırma konusu oldu. Peki, Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, hangi kitapları dizilere uyarlandı?

Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Camdaki Kız dizisiyle birlikte tekrar gündeme gelen Gülseren Budayıcıoğlu ile ilgili bilgiler araştırılıyor.

Ünlü psikiyatr, yazar ve sunucu Gülseren Budayıcıoğlu'nun hayatı ve kitapları merak ediliyor.

Gülseren Budayıcıoğlu, çıkardığı kitaplarla televizyonda İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız dizilerine ilham kaynağı olmuştur.

Peki, Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte, Gülseren Budayıcıoğlu kitapları ve dizileri..

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

1947 yılında Ankara'da dünyaya gelen Gülseren Kavas ya da bilinen adıyla Gülseren Budayıcıoğlu, Türk psikiyatr, yazar ve sunucudur.

Ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra 1966 yılında Ankara Tıp Fakültesine başlamış ve 1968 yılında TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanmıştır.

Bir yandan üniversite bir yandan da spikerlik eğitimi alan Budayıcıoğlu, TRT radyosunda görev yapmış ve sonrasında TRT televizyon kanalının açılmasıyla televizyon dünyasına geçiş yapmıştır.

Program kayıtlarına yardım edip radyoda spikerlik yaparken zamanla televizyon programlarına sunucu olarak çıkmaya başlayan Gülseren Budayıcıoğlu, 1972 yılında tıp fakültesini bitirdikten sonra bir yıl TRT'de çalışmış ve 1973 yılında istifa etmiştir.

Aynı yıl doktorluk kariyeri için Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri bölümüne asistan olarak göreve başlamış ve 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında psikiyatri uzmanı olmuştur.

Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Budayıcıoğlu, 1982 yılında bu görevinden ayrılıp meslek hayatına serbest hekim olarak devam etmiştir.

23 yıl Ankara’da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara’da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği Özel Madolyon Psikiyatri Merkezi'ni kurmuştur.

Madolyon adındaki bu merkez, 2004 yılında çıkan ve onu yazarlık dünyasına taşıyan ‘Madalyonun İçi’ hikaye kitabının da adı olmuştur.

Hikaye ile edebiyat dünyasına adım atan Gülseren Budayıcıoğlu, zamanla roman yazmaya başlamış ve farklı tanı gruplarından hastalarıyla olan görüşmelerini, tedavi şeklini ve hastalarının geçirdikleri değişimleri kurmaca dünyanın imkanlarından yararlanarak okurlarıyla buluşturmuştur. Hastalarının isimlerini, yaşadıkları şehirleri ve meslekleri değiştirerek geçirdikleri değişimleri kitaplarında işlemiştir.

İki çocuk annesi olan Gülseren Budayıcıoğlu, eşi Aydın Budayıcıoğlu 2007 yılında kaybetmiştir.

DR. GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİTAPLARI

Madalyonun İçi

Günahın Üç Rengi

Madalyonun Öteki Yüzü

Hayata Dön

Kral Kaybederse

Camdaki Kız

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİTAPLARI HANGİ DİZİLERE UYARLANDI?

2011 yılında ilk baskısı çıkan 'Hayata Dön' adlı kitabı, 2017 yılında İstanbullu Gelin ismiyle televizyona uyarlamıştır.

'Camdaki Kız' kitabı ise 2019 yılında Doğduğun Ev Kaderindir dizisine ilham olmuştur.

Cem Karcı yönetmenliğinde çekilen 'Kırmızı Oda', Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırılmıştır.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Madalyonun İçi' romanından esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı ise TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

8 Nisan’da ise Camdaki Kız dizisi aynı isimli romanından esinlenerek ekranlarda yerini almıştır.