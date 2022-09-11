Gülsim Ali İlhan kasığına kadar açtı, güzelliğiyle şov yaptı! Görenin nevri döndü

Gülsim Ali İlhan kasığına kadar açtı, güzelliğiyle şov yaptı! Görenin nevri döndü

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteri ile tanınan Gülsim Ali, sosyal medya hesabından verdiğ birbirinden güzel pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

18 Şubat 1995 yılında Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da dünyaya gelen Gülsim Ali, Super Model yarışmasında Ford Modeli seçti.

Model seçildikten sonra rotasını oyunculuğa çeviren Gülsim Ali, 2012 yılında yayınlanan başrolünde Hazal Kaya’nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde yer alarak kamera karşısına geçti.

Bunun akabinde Hanım Köylü dizisinde ve Diriliş Ertuğrul'da yer alan Ali, asıl çıkışını Gönül Dağı sayesinde yaptı.

Gönül Dağı'nda iki sezon boyunca Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali, üçüncü sezonda projeden ayrıldı.

Hikayesi bittiği için diziden ayrıldığını açıklayan Gülsim Ali, yeni projelerle hem ekrana hem de dijitale geri dönmeye hazırlanıyor.

Henüz herhangi bir projeye imza atmadığını ancak teklifleri değerlendirdiğini belirten Ali, sosyal medya pozlarıyla ise gündem oluyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve paylaştığı karelerle hayranlarının aklını başından alan güzel oyuncu, siyah elbisesi ile göz doldurdu.

Siyah kısa elbisesi ile fiziğini sergileyen ve güzelliğini bir kez daha ortaya koyan Gülsim Ali'ye hayranlarından beğeni yağdı.

Gülsim Ali şov yaptı

Siyah ve pembe elbisesi ile güzelliğini sergileyen Gülsim Ali, fiziğinin hakkını verdi. Uzun boyu ve kusursuz fiziği ile görenlerin aklını başından alan oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi.

"Bu ne güzellik", "Keşke diziden ayrılmasaydın" ,"Gülsim parlıyorsun" tarzında yorumlar peş peşe sıralandı.

Hayranlarının yorumlarına kayıtsız kalmayan Gülsim Ali, Instagram'ın hikaye kısmından da fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmedi.