Gülsim Ali İlhan mini eteği ile görsel şölen sundu! "Beni benden alıyor"

Gülsim Ali İlhan mini eteği ile görsel şölen sundu! "Beni benden alıyor"

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, güzelliği ile sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Güzel ve başarılı isim, pembeli haliyle görenleri adeta mest etti.

18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da dünyaya gelen Gülsim Ali İlhan, Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi.

Model seçildikten sonra oyunculuğa adım atan ve Türkiye'ye gelen Gülsim Ali, 2012 yılında başrolünde Hazal Kaya’nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı.

Bu projenin hemen akabinde 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolünü canlandıran Gülsim Ali İlhan, Yusuf Çim ile birlikte Hnaım Köylü dizisinde başrol olarak yer aldı.

Güzel ve başarılı ismin asıl tanınması ise Diriliş Ertuğrul sayesinde oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinde Aslıhan Hatun'a hayat veren Gülsim Ali, Türkiye dışında da tanınmaya başladı.

2019 yılında Abdülhamid dizisinde Gülcemal karakterini canlandıran oyuncu, Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek ile ününü ikiye katladı.

Bu dizide hayat verdiği Dilek karakteri ile kendisine hayran bırakan Gülsim Ali, sezon finalinde projeden ayrıldı.

Ölerek diziye veda eden ve hayranlarını üzen Gülsim Ali, yeniden ekranlara dönmek için gün sayıyor. Ekranlara dönmeden önce sosyal medyada paylaşımlarını artıran oyuncu, güzelliği ile hayran bıraktı.

Pembe bir kazak ve mini bir etek giyen Gülsim Ali İlhan, hayranlarından övgü dolu yorumlar almaya başardı.

Gülsim Ali büyüledi

Avcı dizisi ile geri dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan, sosyal medya üzerinden aktif olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan herkesi takipten çıkan ve bir sorun yaşadığını belirten oyuncu, mini etekli pozuyla olay oldu. Güzel oyuncuya pembenin çok yakıştığı görülürken, yorumlar havada uçuştu.

Hem Türk hem de yabancı hayranlarından yorum alan Gülsim Ali İlhan, güzelliğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Gönül Dağı'ndan ayrılışı ile herkesi üzen oyuncu, anne ve babasına aldığı ev ile gönülleri fethetmişti.