Gülsim Ali kuğuya benzedi, hafif dekoltesi gözlerden kaçmadı! "Senin için kurşun yerim"

Gülsim Ali kuğuya benzedi, hafif dekoltesi gözlerden kaçmadı! "Senin için kurşun yerim"

Gönül Dağı dizisinde Dilek'e hayat veren ve ayrılığı ile gündemden düşmeyen Gülsim Ali, katıldığı bir ödül gecesinde güzelliği ile dikkatleri üzerine topladı.

18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da dünyaya gelen Gülsim Ali, Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi.

2012 yılında oyunculuğa adım atan ve Türkiye'ye gelen Ali, Son Yaz Balkanlar ve Seddülbahir 32 Saat adlı dizide yer aldı.

Güzel ve başarılı isim asıl çıkışını ise Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Aslıhan Hatun karakteri sayesinde yaptı.

Bu dizide oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali, Gönül Dağı'nda Dilek'e hayat verdi.

Dilek karakterini başarı ile canlandıran ve ününü ikiye katlayan Gülsim Ali İlhan, geçtiğimiz sezon finalinde projeden ayrıldı.

Şu sıralar dergi çekimleri ve ödüllerde boy gösteren güzel isim, dün gece Best of Rumeli Ödül Töreni'ne katıldı ve ödül aldı.

Gecede duru güzelliği ve giydiği beyaz tulumu ile beğenilen Gülsim Ali, çektirdiği kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü ismin Instagram hesabından paylaştığı pozlarına, hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

Gülsim Ali İlhan büyüledi

Ödül töreninden çektiği kareyi sosyal medyta hesabından paylaşan Gülsim Ali, duygusal bir not ekledi.

Ali paylaşımını yaparken, "Çoook mutluyum. Buraya ilk geldiğim zaman bütün bu yaşadıklarım hayal gibiydi, şimdi karşınızda hayallerini gerçekleştirmiş biri olarak duruyorum.

O yüzden kimse hayallerinden vazgeçmesin ve hayallerin peşinden koşmaya devam etsin. Teşekkürler." dedi.

Gülsim Ali'nin paylaşımına, şimdilerde Duy Beni dizisinde rol alan Helin Kandemir kalp emojisi bırakırken, ünlü oyuncu Aslıhan Güner ise ''Bu ara beni sürekli bayıltıyorsun çiçeğim'' yorumunu yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları, Ali'nin beyazlar içindeki pozlarına ''Senin için kurşun yerim'' ve ''Maşallah diyelim, göz değmesin'' gibi yorumlarda bulundu.