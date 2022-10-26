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    Gülsim Ali mini etekli pozuyla büyüledi! 'Pembe en çok sana yakışıyor'

    Gönül Dağı dizisinden ayrılan Gülsim Ali sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile beğeni topluyor. Güzel oyuncunun son paylaşımı gündem oldu..
    • 26.10.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 17:37
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    Gülsim Ali mini etekli pozuyla büyüledi! 'Pembe en çok sana yakışıyor'

    Son olarak TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda oynayan ve yakın zaman önce diziden ayrılan oyuncu Gülsim Ali instagramda paylaştığı mini etekli poz ile beğeni topladı.

    Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken takipçileri övgü dolu yorumlarda bulundu.

    Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Gülsim Ali'nin instagramda 1.8 milyon takipçisi bulunuyor. Oyuncunun her paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

    Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 27 yaşındaki oyuncu Gönül Dağı, Hanım Köylü, Yüzleşme, Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid gibi birçok dizide rol aldı.

    İşte Gülsim Ali'nin instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflar..

    Gülsim Ali mini etekli pozuyla büyüledi! Pembe en çok sana yakışıyor #1

    Gülsim Ali mini etekli pozuyla büyüledi! Pembe en çok sana yakışıyor #2

    Gülsim Ali mini etekli pozuyla büyüledi! Pembe en çok sana yakışıyor #3


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