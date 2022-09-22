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    Gültekin Uysal'dan 6'lı masa yorumu: Kırılmanın eşiğindeyiz

    Gültekin Uysal'dan 6'lı masa yorumu: Kırılmanın eşiğindeyiz

    Her hafta farklı isimlerle yaptığı röportajlarla adından söz ettiren Adem Metan, Millet İttifakı'nın üyesi DP lideri Gültekin Uysal'a "6'lı masada her şey yolunda gidiyor mu" diye sordu.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 21:26
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 21:32
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    Gazeteci Adem Metan, her hafta YouTube'da "Peki Sonra?" programına bir ismi konuk alarak merak edilenleri soruyor..

    Her kesimden farklı isimlerle bir araya gelebilen Adem Metan'ın bu haftaki konuğu Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal oldu.

    "6'lı masada her şey yolunda mı"

    Millet İttifakı'nın üyesi olan Gültekin Uysal ile 6'lı masayı konuşan Adem Metan, "6'lı masada her şey yolunda gidiyor mu?" diye sordu.

    "Kırılmanın eşiğindeyiz"

    "Tabii şöyle, kırılmanın eşiğindeyiz zaman açısından" diyen Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Hani harman zamanı geldiğinde, Anadolu'da harmanın etrafında düvenle dönerler, şimdi geçirdiğimiz zaman biraz etrafında dönme zamanıydı. Bu boyutuyla da insani olarak parti liderlerinden partilerin genel merkez kadrolarından, yerel teşkilatlarından karşılıklı bir uyumun sınandığı, yaşandığı, tecrübe edildiği, o ortak iş birliği alanlarının derinleştiği bir süreç. Ama şimdi daha somut kararların alınacağı bir eşikteyiz. Ben de bu saatten sonraki çok önemli. Tabi çok bilinmeyenli bir denklem."

    Gültekin Uysal'dan 6'lı masa yorumu: Kırılmanın eşiğindeyiz VİDEO

    Röportajın tamamını izlemek için tıklayın

    Gültekin Uysal dan 6 lı masa yorumu: Kırılmanın eşiğindeyiz #1

    Gültekin Uysal dan 6 lı masa yorumu: Kırılmanın eşiğindeyiz #2




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