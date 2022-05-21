Haberler

Medya Haberleri

'Gülüşü aynı babası' Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'ya bakın...

'Gülüşü aynı babası' Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'ya bakın...

Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Oya Başar hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Levent Kırca-Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca ise görenleri güzelliğiyle büyüledi.