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- 'Gülüşü aynı babası' Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'ya bakın...
'Gülüşü aynı babası' Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'ya bakın...
- Haber Merkezi
- 21.05.2022 - 17:04
- Güncelleme : 21.05.2022 - 17:25
Usta oyuncu Oya Başar, Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları arasında yer almasıyla gündemin merak edilen isimleri arasına girdi.
Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır.
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızları Ayşe Kırca sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu.
Ayşe Kırca, ailesinin izinden giderek anne ve babası gibi oyuncu olmayı seçti ve eğitimlerini tamamladı.
Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Oya Başar'ın Kızı Ayşe Kırca ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood ile yaşadı.
Ayşe Kırca, son olarak Sol Yanım dizisinde Yasemin karakterine hayat verdi.
Babasına benzetiliyor
Babası Levent Kırca vefat ettikten sonra ortalarda görünmeyen Ayşe Kırca, şimdilerde 28 yaşında.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ayşe Kırca, güzelliği ile görenlerin beğenisini kazanıyor.
Babasına oldukça benzetilen Ayşe Kırca, zaman zaman annesi Oya Başar'ı da anımsatıyor.
İşte Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca...