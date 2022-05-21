Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
473.432
-1.66%
BTXN Coin
13.13
-1.50%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    'Gülüşü aynı babası' Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'ya bakın...

    Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Oya Başar hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Levent Kırca-Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca ise görenleri güzelliğiyle büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 17:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    'Gülüşü aynı babası' Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'ya bakın...

    Usta oyuncu Oya Başar, Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları arasında yer almasıyla gündemin merak edilen isimleri arasına girdi.

    Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır.

    Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızları Ayşe Kırca sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu.

    Ayşe Kırca, ailesinin izinden giderek anne ve babası gibi oyuncu olmayı seçti ve eğitimlerini tamamladı.

    Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Oya Başar'ın Kızı Ayşe Kırca ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood ile yaşadı.

    Ayşe Kırca, son olarak Sol Yanım dizisinde Yasemin karakterine hayat verdi.

    Babasına benzetiliyor

    Babası Levent Kırca vefat ettikten sonra ortalarda görünmeyen Ayşe Kırca, şimdilerde 28 yaşında.

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ayşe Kırca, güzelliği ile görenlerin beğenisini kazanıyor.

    Babasına oldukça benzetilen Ayşe Kırca, zaman zaman annesi Oya Başar'ı da anımsatıyor.

    İşte Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca...

    Gülüşü aynı babası Levent Kırca ve Oya Başar ın kızı Ayşe Kırca ya bakın... #1

    Gülüşü aynı babası Levent Kırca ve Oya Başar ın kızı Ayşe Kırca ya bakın... #2

    Gülüşü aynı babası Levent Kırca ve Oya Başar ın kızı Ayşe Kırca ya bakın... #3

    Gülüşü aynı babası Levent Kırca ve Oya Başar ın kızı Ayşe Kırca ya bakın... #4

    Gülüşü aynı babası Levent Kırca ve Oya Başar ın kızı Ayşe Kırca ya bakın... #5

    Gülüşü aynı babası Levent Kırca ve Oya Başar ın kızı Ayşe Kırca ya bakın... #6

    Gülüşü aynı babası Levent Kırca ve Oya Başar ın kızı Ayşe Kırca ya bakın... #7

    Gülüşü aynı babası Levent Kırca ve Oya Başar ın kızı Ayşe Kırca ya bakın... #8

     

     

     


    İlginizi Çekebilir

    Adana'da suç örgütüne operasyon: 13 kişi tutuklandı
    3. Sayfa

    Adana'da suç örgütüne operasyon: 13 kişi tutuklandı

    Fikirci Bey yazdı: MUTSUZ AİLE
    Gündem

    Fikirci Bey yazdı: MUTSUZ AİLE

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir