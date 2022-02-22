Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşiydi! O isim yıllar içinde bambaşka birine dönüştü...

Gümüş dizisinde Pınar karakterine hayat veren Ayça Varlıer, geçen zamanda bir hayli değişti. Birçok projede boy gösteren ve Gümüş dizisi ile akıllarda kalan oyuncu, görenin beğenisini kazanıyor.

İlk bölümü 20 Ocak 2005 tarihinde yayınlanan Gümüş dizisi, 3 sezon sürdü ve 100. bölümü ile final verdi.

Kanal D'de yayınlanan dizi Gümüş ve Mehmet Şadoğlu çiftinin yaşadıklarını ve büyük aşkını konu aldı.

Efsane projeler arasına giren dizide; Kıvanç Tatlıtuğ, Songül Öden, Güngör Bayrak ve Ekrem Bora gibi ünlü isimler yer aldı.

Dizi final verdi ancak yayınlandığı sırada çok sevildiği için, aradan geçen kısa sürenin ardından tekrarları ile sık sık yayınlandı.

Projede Mehmet Şadoğlu'nun canlandırdığı Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşine hayat veren Ayça Varlıer ise bambaşka biri oldu.

Diziden sonra sayısız projede yer alan ve TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim'de uzun süre oynayan oyuncu, değişimi ile şaşırttı.

Kalk Gidelim'de Ufuk Özkan ev Erkan Sever ile birlikte yer alan oyuncuyu gören hayranları, tanımakta bir hayli zorlandı.

AYÇA VARLIER'İN SON HALİ

1977'de Ankara'da dünyaya gelen Elif Ayça Varlıer, lise eğitimine devam ederken ABD'ye gitti ve eğitimini burada sürdürdü.

Hartford Üniversitesi'ne bağlı The Hartt School'dan mezun olan başarılı isim, 2005-2007 arasında yer aldığı Gümüş dizisiyle çıkışa geçti.

Bugüne kadar birçok projede yer alan oyuncu, son olarak Menajerimi Ara'da boy gösterdi. Gümüş dizisinde yakaladığı çıkış ile anılan Varlıer, yıllar içinde ise değişti ve güzelliğine güzellik kattı.

Gümüş dizisinde usta oyuncularla yer alan ve dikbaşlı bir karakteri canlandıran Varlıer, hayranlarının dikkatini çekiyor. Ünlü oyuncuya sosyal medya üzerinden sayısız yorum ve beğeni gelmeye devam ediyor.