'Güneş sana çalışıyor' Eda Taşpınar'ın bronzluk derecesi 'pes' dedirtti

Bronzlaşma konusunda usta bir isim olan Eda Taşpınar, hayatını deniz kum güneş üçlüsüne adamış durumda. Taşpınar'ın ten rengini görenler, "kanser olacak" yorumlarında bulunuyor.

Her bir karesi birbirinden olaylı tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen Eda Taşpınar, yine yazı erken getirdi.

Soluğu Meksika sahillerinde alan Taşpınar, güneş banyosu yapmaya başladı.

Robert Koleji mezunu olan Eda Taşpınar, dans yeteneği, moda ilgisi ve girişimcilik ruhunu bir araya getiren işlerle ilgileniyor.

Ülke ülke gezen ve yaz tatillerine sürekli bir yenisini ekleyen Eda Taşpınar, bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Bronzluğu korkuttu

Instagram profili yarı çıplak olan ünlü isim, her seferinde kendi sınırlarını zorlayarak takipçilerinin beğenisine sunuyor.

42 yaşındaki Eda Taşpınar, son paylaşımıyla görenleri hayret içerisinde bıraktı.

Güneşin altına sere serpe uzanan Taşpınar, ipli bikinisiyle hikaye paylaştı.

Taşpınar'ın ten rengi, "Bu kadar bronzluk olmaz", "Cilt kanseri olacaksın", "Daha ne kadar yanabilirsin", "Pes artık" gibi yorumlara neden oldu.