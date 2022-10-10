Güneş Tutulması ne zaman ve hangi burçta gerçekleşecek?

Güneş Tutulması ne zaman ve hangi burçta gerçekleşecek?

En son 30 Nisan'da gerçekleşen Güneş Tutulması'nın ardından, yılın ikinci ve son tutulmasına doğru zaman akmaya başladı. Peki, Güneş Tutulması ne zaman ve hangi burçta gerçekleşecek?

30 Nisan 2022 tarihinde Boğa burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması'nın ardından, yeni tutulma için geri sayım başladı.

Özellikle astrolojiyi takip edenlerin mercek altına aldığı tutulma, bu sefer Akrep burcunda gerçekleşecek.

Akrep burçlarını yakından ilgilendiren bu tutulma, Boğa - Akrep aksında gerçekleşen tutulmaların devamı olacak.

Türkiye'den de görülebilecek olan bu tutulma, 6 aylık yeni bir döngünün ve başlangıçların fitilini ateşleyecek.

Bu tutulma ile ilgili araştırma yapanlar ise haliyle ne zaman olacağını detaylı şekilde öğrenmek istiyor.

Bu kapsamda da, "Güneş Tutulması ne zaman ve hangi burçta gerçekleşecek?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

Peki, Güneş Tutulması ne zaman ve hangi burçta gerçekleşecek? İşte yanıtı...

Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek?

Türkiye’den gözle görülür bir şekilde izlenebilecek olan tutulma 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek. Tutulma saatinin is 11:58’de olması bekleniyor.

Tutulma nerelerden görülebilecek?

Tutulma dünyada; İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan ve Batı Çin’de izlenebilecek. Hava durumunun açık olmasıyla beraber ülkemizde de izlenebilecek.