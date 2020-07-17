Güneş'e en yakın çekilen fotoğraf paylaşıldı

ESA ve NASA, Güneş'in şimdiye kadar çekilmiş en yakın fotoğraflarını paylaşarak, Solar Orbiter uydusu ile elde edildiğini belirtti.

Gezegenimizin etrafında en büyük yıldız olan Güneş'in şimdiye kadarki en yakın fotoğrafları çekildi.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı, (ESA) çekilen görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, Güneş’e Dünya'dan iki kat daha yakın olan Solar Orbiter uydusu ile elde eldildiği belirtildi.





GÜNEŞ'İN 75 MİLYON KM UZAĞINDAN ÇEKİLDİ

Etkileyici fotoğraflar, geçen ay ESA’nın geliştirdiği Solar Arbiter uydusu tarafından Güneş’in yaklaşık 75 milyon kilometre uzağından çekildi.

Bu, yaklaşık olarak Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yarısına denk geliyor.

Şubat ayında göreve başlayan uzay aracının Güneş'in yüzeyinine 40 milyon kilometre yaklaşması bekleniyor.

Solar Orbiter, böylelikle görevini tamamladığında Güneş’e Merkür’den daha yakın olacak.

İLK GÖRÜNTÜLER BEKLENTİLERİMİZ AŞIYOR

Bununla birlikte, misyonun arkasındaki Avrupalı ve ABD'li bilim insanları, yörüngenin ilk görüntülerinin Güneş'in gizemli dış katmanlarına yeni bir ışık tuttuğunu söyledi. diyor ESA Solar Orbiter Proje Danışmanı Dr. Daniel Müller, “İlk görüntüler beklentilerimizi aşıyor. Daha önce ayrıntılı olarak gözlemleyemediğimiz çok ilginç olayların ipuçlarını yakaladık" ifadelerini kullandı.

İngiltere Uzay Ajansı’ndan astronomi başkanı Doktor Caroline Harper, bilim dünyasının "Güneş patlamaları'ndan milyonlarca kat daha küçük"kamp ateşlerinin varlığı” nedeniyle heyecanlandığını belirterek, “Kamp ateşlerinin işlevini şu anda gerçekten bilmiyoruz ama Güneş’in dış tabakasındaki koronal ısınmada rol oynayabileceklerine dair teorilerimiz var” dedi.



