Güneşin Kapıları filmi hangi kanalda, saat kaçta? Güneşin Kapıları filmi konusu ve oyuncuları

Güneşin Kapıları filmi hangi kanalda, saat kaçta? Güneşin Kapıları filmi konusu ve oyuncuları

Güneşin Kapıları filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aksiyon filmi olan Güneşin Kapıları filmi hakkında merak edilenler...

Yönetmen koltuğunda Jean Marc Mineo'nun yer aldığı orjinal adı Gates of the Sun olan filmi bu akşam izleyecek olan seyirciler filmin konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimleri araştırmaya devam ediyor.

GÜNEŞİN KAPILARI FİLM KONUSU NEDİR?

Cezayir’in özgürlüğünü konu alan filmde, kendi bağımsızlığını ve özgürlüğünü vermek yerine Fransa’nın sömürgesi olarak kalmak isteyen örgüt Oran’da ülkelerine saldırı durumlarına karşı silahlanmaya başlar.

Fakat dövüş sanatlarında usta olan gizli bir ajan her şeyini ortaya koyarak Cezayir’in özgürlüğü için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacaktır.

GÜNEŞİN KAPILARI (GATES OF THE SUN) FİLMİ HANGİ KANALDA?

Güneşin Kapıları filmi 6 Kasım Cuma günü Star TV ekranlarında saat 00.15 ve 02.00'da izleyicilerle buluşacak.

GÜNEŞİN KAPILARI FİLMİ OYUNCULARI