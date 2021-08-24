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    Güneşin Kızları dizisinin 'Peri'si' Miray Akay evliler kervanına katılıyor! Sessiz sedasız nişan..

    Güneşin Kızları dizisinde ünlenen Miray Akay, şu sıralar rol arkadaşı olan Erdem Şanlı ile aşk yaşıyor. İkilinin ilişkilerini bir adım öteye taşıyıp, nişanlandığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 20:57
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 20:58
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    Güneşin Kızları dizisinin 'Peri'si' Miray Akay evliler kervanına katılıyor! Sessiz sedasız nişan..

    Miray Akay, bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kadrosunda Emre Kınay, Hande Erçel, Berk Atan, Burcu Özbek, Tolga Sarıtaş gibi isimlerin yer aldığı Güneşin Kızları dizisiyle karşımıza çıktı.

    Dizide canlandırdığı "Peri" karakteri ile ünlenen oyuncu, bir dijital platformda yayınlanacak olan Limit dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Dizide Erdem Şanlı ile rol alacak olan Akay'ın, rol arkadaşı ile aşk yaşamaya başladığı belirtildi.

    MİRAY AKAY EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTI

    Miray Akay ile Erdem Şanlı'nın evlilik yolunda ilk adımı attığı konuşuluyor.

    Balıkkesir'de yapılan çekimler sırasında yakınlaşan ikili, birlikteliklerini nişan yüzüğüyle taçlandırdı.

    Evlilik planları yaptığı konuşulan Miray Akay ile Erdem Şanlı, ilişkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilan etti.

    Güneşin Kızları dizisinin Peri si Miray Akay evliler kervanına katılıyor! Sessiz sedasız nişan.. #1

    DAHA ÖNCE NİŞANLANDI

    Miray Akay, 2019 yılında 4 yıl aşk yaşadığı oyuncu Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlanmıştı. Ancak ikilinin nişanlılık süresi kısa sürmüştü.

    Güneşin Kızları dizisinin Peri si Miray Akay evliler kervanına katılıyor! Sessiz sedasız nişan.. #2

    Güneşin Kızları dizisinin Peri si Miray Akay evliler kervanına katılıyor! Sessiz sedasız nişan.. #3

    Güneşin Kızları dizisinin Peri si Miray Akay evliler kervanına katılıyor! Sessiz sedasız nişan.. #4

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