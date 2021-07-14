Güneşin Kızları yeniden ekranlarda! Güneşin Kızları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güneşin Kızları yeniden ekranlarda! Güneşin Kızları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kanal D'nin bir dönem ilgiyle takip edilen dizisi Güneşin Kızları, yeniden ekranlara dönüyor. Dizinin sıkı takipçileri Güneşin Kızları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

Başrollerinde Emre Kınay ve Evrim Alasya'nın yer aldığı Burcu Özberk, Hande Erçel, Berk Atan, İrem Helvacıoğlu ve Tolga Sarıtaş gibi isimleri büyük bir üne kavuşturan Güneşin Kızları dizisinden hayranlarını sevindirecek bir müjde geldi.

Yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, senaryosunu ise İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu'nun kaleme aldığı ve birçok genç oyuncunun ünlendiği Güneşin Kızları dizisi yeniden ekranlara geliyor.

Yapımın yayın saati ve gününü merak eden izleyiciler, Güneşin Kızları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

Peki Güneşin Kızları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GÜNEŞİN KIZLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İlk bölümü altı yıl önce yayınlanan ve yayınlandığı dönem büyük ilgi gören Güneşin Kızları dizisi, bugünden itibaren hafta içi her gün saat 11.00'de tekrar bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Güneşin Kızları dizisi, Tolga Sarıtaş, İrem Helvacıoğlu, Berk Atan, Burcu Özberk ve Hande Erçel'in adını ilk kez geniş kitlelere duyurmasını sağlamıştı.