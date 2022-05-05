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    'Güneşten daha ateşlisin' Mine Tugay mini elbisesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu...

    43 yaşındaki oyuncu Mine Tugay'ın son pozu, sosyal medyaya damgasını vurdu. Turuncu elbisesiyle kamera karşısına geçen Tugay, o anı takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 16:42
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    'Güneşten daha ateşlisin' Mine Tugay mini elbisesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu...

    Medcezir dizisindeki "Ender Serezli" karakteriyle çıkış yapan ve her rolün hakkını veren Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    1997 yılından bu yana oyunculuk yapmayı sürdüren Tugay, Gülbeyaz isimli 2003 yılında yayınlanan dizi ile tanınmaya başlamıştı.

    Behzat Ç’deki Suna karakteriyle de akıllara kazınan isim Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin unutulmaz karakterlerinden Bahar’a hayat verdi.

    Şimdilerde 43 yaşında olan güzel oyuncu, son olarak "Zalim İstanbul" dizisiyle ekranlarda yer aldı.

    Setlere geri dönen Mine Tugay, "Gülümse Kaderine" dizisiyle beğeni topluyor.

    Mini elbiseli poz

    Kızıl saçları ve beyaz teniyle güzelliği sosyal medyada sürekli konuşulan Mine Tugay, paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

    Yaşını göstermeyen Mine Tugay, turuncu mini elbisesiyle poz verdi..

    3 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan Tugay'a, "Hala taş gibi", "Çok güzelsin", "Türkiye'nin en seksi kadını" yorumları geldi.

    Güneşten daha ateşlisin Mine Tugay mini elbisesiyle Instagram ı kasıp kavurdu... #1


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