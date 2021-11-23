Güney Koreliler işi çözdü, bir rekor daha geldi! Netflix'in yeni dizisi Hellbound, Squid Game'i geçti

Güney Koreliler işi çözdü, bir rekor daha geldi! Netflix'in yeni dizisi Hellbound, Squid Game'i geçti

Netflix'in izlenme rekorları kıran Squid Game dizisi, yerini başka bir Güney Kore dizisine kaptırdı. Hellbound, yayınlandığı 24 saat içinde 80'den fazla ülkede en çok izlenen Netflix dizisi oldu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in, yayınlandığı günden bu yana dünya çapında 140 milyondan fazla insana ulaşan Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, Güney Kore dizilerine olan ilgiyi artırdı.

Hatta pek çok kullanıcı, Squid Game'den sonra Güney Kore yapımlarını izlemeye başladı. Şimdiyse çok dikkat çeken bir gelişme yaşandı. En çok izlenen diziler arasına giren Squid Game'in zirve yarışı sona erdi.

Netflix’te yayınlanan yeni bir Güney Kore yapımı, tek gecede izlendiği rakamla Squid Game'in popülaritesini geride bıraktı.

80'DEN FAZLA ÜLKEDE EN ÇOK İZLENEN YAPIM OLDU

FlixPatrol analytics'in verilerine göre, korku-gerilim ve dram türündeki Güney Kore yapımı Hellbound adlı dizi, yayınlandığı ilk 24 saat içerisinde 80'den fazla ülkede en çok izlenen Netflix televizyon serisi oldu.

Squid Game, Netflix’in rekor kıran yapımı olmuş, 94 ülkede 142 milyon kişi tarafından izlenmişti. Squid Game, hala rekoru elinde tutsa da Hellbound, dizinin 24 saatlik rekorunu ele geçirmiş oldu.

HELLBOUND KONUSU

Türkiye'deki verilere bakıldığında ise şu an için en popüler 4. yapım haline gelen Hellbound, günahkâr insanları takip ederek onları cehenneme çeken doğaüstü varlıkları konu alıyor.

2021 Toronto Uluslararası Film Festivali’nde gösterilen dizinin yönemenliğini Yean Sang-ho'nun ütlenirken oyuncu kadrosunda Yoo Ah-in, Park Sang-hoon, Kim Hyun-joo ve Park Jeong-min gibi isimler yer alıyor.