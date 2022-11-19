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    Günseli Kato’nun ‘çocuk’ yorumu tepki çekti

    Seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato, katıldığı canlı yayında çocuk doğurmanın kadın için önemli bir mertebe olduğunu söyledi. Kato, “Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 14:00
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    Günseli Kato’nun ‘çocuk’ yorumu tepki çekti

    Oyuncu Ceyda Düvenci'nin NTV ekranlarında sunmaya başladığı "Bambaşka Sohbetler" programının bu haftaki konuğu seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato oldu.

    Uzun yıllar Japonya’da kalan ve burada evlenip çocuk sahibi olan Kato, programda tartışmalara neden olacak ifadeler kullandı.

    “Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır”

    Annelik hakkında iddialı sözler sarf eden Kato, “Çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok bir kadın için. Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır.” dedi.

    “Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir” diyen Kato, şöyle devam etti:

    Sosyal medyada eleştiriler yükseldi

    “Ekonomik durum ve yaşadığı ortam ayrı mesele tabii... Doğurduğunuz andan itibaren mertebe kat ediyorsunuz, insan olarak bir canlıya can vermek ve onu büyütmek... Erkekler için bunu söyleyemeyeceğim maalesef. İyi ki doğurdum ama Japonya’da doğurdum.”

    Günseli Kato: Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır VİDEO

    Günseli Kato, sosyal medyada kısa sürede gündeme otururken, kadın-erkek pek çok kişi ünlü ressama tepki gösterdi.

    Günseli Kato’nun ‘çocuk’ yorumu tepki çekti #1

    Günseli Kato’nun ‘çocuk’ yorumu tepki çekti #2


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