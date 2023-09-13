Günün bombası! Özge Yağız'dan ayrılan Gökberk Demirci o yıldızla takipleşti... FENA İFŞALANDI! Uzun zamandır birlikte olan Özge Yağız ve Gökberk Demirci ayrıldı. İkilinin ayrıldığı sonrası Demirci'den gelen hamle, herkesi hayrete düşürdü.

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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrolü paylaşan ve aşık olan Gökberk Demirci ile Özge Yağız, uzun zamandır nişanlıydı.

Geçtiğimiz sene ayrılan ve yeniden barışan ikili, bir kez daha ilişkilerini noktaladıklarını duyurdu.

İkilinin ayrılığı gündeme bomba gibi düşerken, Gökberk Demirci'nin sosyal medya takibi herkesi şaşırttı.

O isimle takipleşmeye başladı

Özge Yağız’dan ayrılan Gökberk Demirci ve Burak Berkay Akgül’den ayrılan Hira Koyuncuoğlu Instagram’dan birbirlerini takibe aldı.

Gökberk Demirci ile Özge Yağız'ın yeniden ayrıldığı bilinmiyor ancak bu takip, iki tarafın hayranlarını da şaşırttı.