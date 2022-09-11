- Haberler
- Medya Haberleri
- Gupse bebeğine "Jan" dedi! Jan isminin anlamı ne? Jan ismi ne ifade ediyor?
Gupse bebeğine "Jan" dedi! Jan isminin anlamı ne? Jan ismi ne ifade ediyor?
- 11.09.2022 - 16:50
- Güncelleme : 11.09.2022 - 16:53
Birçok dizi ve filmde yer alan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2014 yılında senaryosunu kendi yazdığı 'Deliha' filmininde başrolleri paylaştı.
Gupse Özay 'Zeliha', Barış Arduç ise 'Cemil' karakterini canlandırdı.Filmde tanışan ikilinin ilişkileri 6 yıl boyunca devam etti.
Arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştüren çift, yıllar süren ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı.
37 yaşındaki oyuncu Gupse Özay, geçtiğimiz aylarda kız bebek dünyaya getireceğini açıklamıştı.
Sosyal medyayı sık kullanan Özay, hamile pozlarını takipçileri ile paylaşıyordu.
Bir süredir anne ve babalık heyecanı yaşayan ünlü çift dün, bebeklerini kucaklarına aldı.
İkilinin bebeklerine verdiği isim ise merak konusu oldu.
Gupse Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu merakı giderdi.
Başarılı oyuncu, Instagram'ın hikaye kısmından paylaştığı fotoğrafa "Hoş geldin Jan Asya Arduç" notunu düştü.
Jan isminin anlamı nedir?
Peki, Jan isminin anlamı nedir, Jan ne demektir?
Jan isminin anlamı; atak, çevik, becerikli, çalışkan demektir.
Jan ismi Çerkezce kökenli bir isimdir.
Türkiye'de yoğun olarak kullanılmamaktadır.
Genellikle erkeklere verilen bir isimdir.
Fransızca Jean (Jan) biçiminden yerli Ermeni, Süryani, Arap Katolik ve Levanten kullanımına geçmiştir.