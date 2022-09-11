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Gupse bebeğine "Jan" dedi! Jan isminin anlamı ne? Jan ismi ne ifade ediyor?

Gupse bebeğine "Jan" dedi! Jan isminin anlamı ne? Jan ismi ne ifade ediyor?

İki yıl önce nikah masasına oturan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti dün ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü çiftin, bebeklerine verdiği isim de belli oldu. İşte, Jan isminin anlamı...