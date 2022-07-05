Gupse Özay'a benzetildi! MasterChef'e katılan o yarışmacı kim?

Gupse Özay'a benzetildi! MasterChef'e katılan o yarışmacı kim?

MasterChef Türkiye'ye katılan yarışmacının Gupse Özay'a benzerliği şaşkına çevirdi.

MasterChef Türkiye TV8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması...

MasterChef, ilk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

2021 yılında olduğu gibi bu sezon da programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşıyor.

Masterchef Türkiye yeni sezon ilk bölümüyle 4 Temmuz Pazartesi günü seyircisiyle buluştu.

Yayınlandığı ilk günden itibaren reytinglerde birinci sırayı yakalayan MasterChef Türkiye'nin 3'üncü bölümüne bir yarışmacı damga vurdu.

Gastronomi öğrencisi olan 24 yaşındaki Yağmur Dalbudak, oyuncu Gupse Özay'a benzerliğiyle jüri üyelerinin dikkatini çekti.

Hazırladığı yemeğin lezzetiyle 3 jüri üyesinin onayından geçen Yağmur Dalbudak, bir sonra ki aşamaya geçmeye hak hazandı.

Ünlü oyuncu Gupse Özay'a benzetilen Yağmur Dalbudak...