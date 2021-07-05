Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filmi konusu nedir? Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet oyuncu kadrosu

30 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filmi, bu akşam film severlerle buluşmaya hazırlanıyor. İşte Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Yönetmen koltuğunda Orhan Erkal'ın oturduğu, senaryosu ise Emre Mutlu tarafından kaleme alınan komedi türündeki Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filmi, bu akşam saat 22.45'te FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen ve vizyona girdiği tarihten itibaren 5 hafta boyunca vizyonda kalan Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet filmi, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatmaya geliyor.

Motorlu kuryelik yapan Gürbüz’ün maceralarını konu edinen filmi yayın akışında görenler, Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet filminin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.

Peki Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

GÜRBÜZ: HADİ ALLAH'A EMANET FİLMİ KONUSU

Genç bir adam olan Gürbüz, geçimini bir pizza restoranında motorlu kuryelik yaparak sağlamakta ve çalıştığı pizzacıda müdür olmanın hayalini kurmaktadır.

Sözlüsü Aylin ile evlilik planları yapan ancak sözlüsünün kıskançlıklarından oldukça muzdarip olan Gürbüz, bu sorundan kurtulmanın yollarını aramakrtadır. Tam da bu noktada en yakın arkadaşı Ferhat, Gürbüz'e bir tavsiyede bulunur.

Teknolojinin nimetlerinden yararlanmasını söyleyen Ferhat, Gürbüz’ün gün boyunca yaptıklarını cep telefonu ile kaydedip Aylin’e göndermesini önerir. Gürbüz, Aylin’in gün içerisinde neler yaşadığını, ne sorunlarla cebelleştiğini gördüğünde kıskançlığı bırakacağını umut ederek fikri uygulamaya karar verir fakat kayıt altına aldığı ilk siparişinde bir cinayete şahit olunca işler karışır.

Gördüklerinden sonra hemen olay yerinden kaçsa da onu çoktan fark etmişlerdir. Başını büyük bir belaya sokan Gürbüz, Ferhat ile bu beladan kurtulmanın yollarını ararken birbirinden komik maceraların içine düşer.

GÜRBÜZ: HADİ ALLAH'A EMANET FİLMİ OYUNCULARI

Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filminin oyuncu kadrosunda; Emre Mutlu, Hakan Bulut, Gökhan Yıkılkan, Serkan Şengül, Arzu Oruç, Ayhan Taş, Bengil İdil Uras, Şafak Sezer, Ömer Kurt, Hüseyin Elmalıpınar, Muhammed Cangören yer alıyor.