Gürgen Öz kimdir? Menajerimi Ara konuğu Gürgen Öz'ün biyografisi

Son olarak Bay Yanlış dizisinde Levent Yazman karakterine hayat veren Gürgen Öz, Star TV ekranlarında yayımlanan Menajerimi Ara dizisine konuk oluyor. Peki Menajerimi Ara konuğu Gürgen Öz kimdir?

Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun rol aldığı Menajerimi Ara dizisi, her hafta ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Menajerimi Ara'nın 42. yeni bölümüne, son olarak Fox TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Bay Yanlış'ta Levent Yazman karakterine hayat veren Gürgen Öz konuk oluyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla da gündeme gelen oyuncu Gürgen Öz'ün hayatı merak ediliyor. Peki Gürgen Öz kimdir? İşte, Menajerimi Ara konuğu Gürgen Öz'ün biyografisi...

GÜRGEN ÖZ KİMDİR?

10 Mayıs 1978 tarihinde Zonguldak'ta mühendis baba ve tarih öğretmeni bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gürgen Öz, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde bir yıl eğitim görmüştür.

Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı giriş sınavlarını kazanmıştır. Konservatuvar yıllarında yazdığı ''Alman Satrancı'' adlı oyunu kısa filme çekilmiş ve yurt içi ve yurt dışında çeşitli ödüller almıştır.

Okul yıllarında ve sonrasında Bakırköy Belediye Tiyatroları ve Devlet Tiyatroları’nda görev almıştır. BBT'de, Yaşar Kemal'in yazdığı, Müşfik Kenter'in yönettiği ve görev aldığı son oyun olan Teneke'de başrolü üstlenmiştir.

2001 yılında mezun olduktan sonra aynı bölümde tiyatro rejisi alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Prof. Zeliha Berksoy'la beraber, Bertolt Brecht'in "Üç Kuruşluk Opera" adlı eserini bölüm oyunu olarak sahneye koymuştur.

Konservatuvarda iki yıl boyunca asistan hocalık yapan Gürgen Öz, okul arkadaşlarından oluşan tiyatro grubuyla birlikte yurt dışında birçok festivale katılmıştır. Yurt içinde de birçok festival dışında 14.Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'ne katılmıştır.

Çeşitli dizilerde ufak roller aldıktan sonra televizyon kariyerine başlayan Gürgen Öz, Okan Bayülgen'le çalışmaya başlayınca yoğunluk nedeniyle tez aşamasında yüksek lisans eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmıştır. Bir yıl sonra Bakırköy Belediye Tiyatroları'ndaki görevinden yine yoğunluk nedeniyle ayrılmıştır.

2007 ve 2008 yılları arasında Okan Bayülgen'in sunduğu ''Makine'' isimli programda canlı yayında Murat Akkoyunlu ile birçok tipleme yaparak Türk halkının beğenisini kazanmıştır.

Avrupa Yakası adlı dizide 'Cesur' karakterine hayat veren Öz, 2008 yılında çarpık kentleşme üstüne "Neden Böyle" isimli bir kısa belgesel çekmiş ve ilk kitabı "Nevrotik", 2013 yılında okuyucuyla buluştu.

Aynı zamanda Semiha Berksoy Opera Vakfı Tiyatro Stüdyosu'nda doğaçlama dersler veren Gürgen Öz, 2016 yılında ''Muhteşem Bir Film'' adlı sinema filminde ve ''Nolur Ayrılalım'' adlı dizide rol almıştır.

28 Ağustos 2018 tarihinde Danimarka'da Emily Mahringer ile evlenen Gürgen Öz'ün bu evlilikten İda isminde bir kızı vardır.

ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI

Teneke – Bakırköy Belediye Tiyatrosu

Kadınlar da Savaşı Yitirdi – Bakırköy Belediye Tiyatrosu

Terk – Stüdyo Drama

Suret – Stüdyo Drama

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER