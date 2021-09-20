Gürkan Uygun Teşkilat'a 'Yıldırım' gibi düşecek! Ekibin yeni belalısı geliyor

TRT'nin reyting rekorları kıran MİT destekli Teşkilat dizisinin yeni sezonuna dahil olan usta oyuncu Gürkan Uygun, çok farklı bir rolle geliyor. Uygun, Teşkilat'ta adeta 'Yıldırım' etkisi yaratacak.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği TRT'nin reyting rekortmeni Tims&B imzalı Teşkilat dizisi, yeni sezonunu 26 Eylül Pazar akşamı açıyor.

Geçtiğimiz sezon, pazar akşamlarına damga vuran Teşkilat'ın yeni sezonuna, rol aldığı dizilerdeki etkili oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan usta oyuncu Gürkan Uygun dahil oluyor.

Uygun, başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Ezgi Eyüboğlu gibi isimlerin yer aldığı ve kısa sürede izlenme rekorları kıran dizinin yeni sezonuna damga vuracak 'Yıldırım' karakterine hayat verecek.

EKİBİN İÇİNDEKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Gürkan Uygun, dizide canlandıracağı Yıldırım karakteriyle ekibin yeni belalısı olacak. Ekibin yeni lideri Halit Başkan'la olan geçmişi nedeniyle ekibin içindeki dengeleri de etkileyecek olan Yıldırım, karizması ve zekası ile ortalığı fena karıştıracak.

Kamuoyu tarafından hayırsever bir iş adamı olarak tanınan Yıldırım, perde arkasında ise uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi.

TEŞKİLAT YENİ SEZONA DA DAMGASINI VURACAK

Teşkilat dizisi, Turgut Tunçalp gibi kadroya katılan sürpriz oyuncuları ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile yine çok konuşulacak.

Yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam eden 'Teşkilat', 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

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