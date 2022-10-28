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    Güven Kıraç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güven Kıraç dizileri ve filmleri!

    İhanet iddialarıyla gündeme gelen Güven Kıraç'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Güven Kıraç kimdir? Kaç yaşında, nereli ve eşi kim? İşte Güven Kıraç'ın oynadığı dizi ve filmler...
    • 28.10.2022 - 10:08
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    Güven Kıraç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güven Kıraç dizileri ve filmleri!

    Başarılı bir oyuncu olan Güven Kıraç, oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol aldı.

    Ünlü oyuncu kamera karşısında gösterdiği performansı ile kısa sürede ekranların en sevilen yüzü haline geldi.

    Oyunculuğunda gösterdiği performans ile büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Son dönemlerde özel hayatıyla gündeme geldi.

    Ünlü oyuncu hakkında çıkan ihanet iddialarından sonra, özel hayatı araştırılmaya başladı. Peki Güven Kıraç kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Eşi kim? Hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

    Güven Kıraç kimdir?

    Güven Kıraç, 5 Nisan 1960 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde eğitim görmüştür.

    1986 yılında başladığı oyunculuk kariyerinde bugüne kadar birçok dizi film ve tiyatro oyununda rol almıştır.

    Bunların dışında reklam filmlerinden de iş alan Güven Kıraç'ın tiyatro geçmişi devlet tiyatrolarında iki yıl sürmüştür.

    İki yılın ardından özel tiyatrolarla çalışan usta oyuncu ekranlara 1996 yılında giriş yapmıştır.

    Güven Kıraç 11 yıllık evlilik yaşadığı Dürven Hanımla 2010 yılında boşanmış ve aynı yıl Başak Kıraç'la ikinci evliliğini yaşamıştır.

    Güven Kıraç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güven Kıraç dizileri ve filmleri! #1

    Eşi kimdir?

    Başak Kıraç 2010 yılında Güven Kıraç ile nikah masasına oturmuştur. Bu evlilikten Maya Kıraç adında bir çocukları dünyaya gelmiştir.

    Güven Kıraç dizileri

    1996      Hiç Bana Sordun mu?

    1997      Dostlar Pasajı

    1999      Evimiz Olacak mı?

    1997     Akasya Pasajı

    2000      Hayat Bağları

    2000      Lazeryum

    2000      Melek Karım

    2001      Yeditepe İstanbul

    2002      Merhaba New York

    2002      Vaka-i Zaptiye

    2004      Canım Benim

    2006      Gönül

    2008      Sen Harikasın

    2010      Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

    2013      Beni Böyle Sev

    2016      Familya

    2018      Dudullu Postası

    2018      Payitaht Abdülhamid

    2020      Hekimoğlu

    2020      Tövbeler Olsun

    Güven Kıraç filmleri

    1997      Masumiyet

    1998      Gemide Aziz

    1999      Laleli'de Bir Azize

    Güven Kıraç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güven Kıraç dizileri ve filmleri! #2

    1999      Salkım Hanımın Taneleri

    1999      Duruşma             Cavit

    2003      Abdülhamid Düşerken

    2004      Duvara Karşı

    2004      Kebab Connection

    2004      Zor Adam

    2005      Gönül Yarası

    2005      The Net 2.0

    2005      Anlat İstanbul

    2006      Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

    2006      Sınav

    2006      Takva

    2006      Babba

    2006      Tövbe

    2007      Yaşamın Kıyısında

    2007      Sünnet Davası

    2009      Kirpi

    2010      Kavşak

    2013      Özür Dilerim

    2016      Beginner

    2018      Kafalar Karışık

    2019      Organize İşler Sazan Sarmalı

    Güven Kıraç tiyatro oyunları

    1986      Siz Ne Dersiniz

    1987      Büyük Miras

    1992      Sokak Kızı İrma

    1993      Sıkı Yönetim

    1993      İki Kalas Bir Heves

    1994      Ağrı Dağı Efsanesi

    1996      Le Balkon

    1998      Dolu Düşün Boş Konuş

    2001      Kahvede Şenlik Var

    2004      Mucizeler Komedisi

    2006      Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü

    2016      Kredi

    2018      Gece Sempozyumu

    Güven Kıraç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güven Kıraç dizileri ve filmleri! #3


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