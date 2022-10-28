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- Güven Kıraç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güven Kıraç dizileri ve filmleri!
Güven Kıraç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güven Kıraç dizileri ve filmleri!
- 28.10.2022 - 10:08
Başarılı bir oyuncu olan Güven Kıraç, oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol aldı.
Ünlü oyuncu kamera karşısında gösterdiği performansı ile kısa sürede ekranların en sevilen yüzü haline geldi.
Oyunculuğunda gösterdiği performans ile büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Son dönemlerde özel hayatıyla gündeme geldi.
Ünlü oyuncu hakkında çıkan ihanet iddialarından sonra, özel hayatı araştırılmaya başladı. Peki Güven Kıraç kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Eşi kim? Hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...
Güven Kıraç kimdir?
Güven Kıraç, 5 Nisan 1960 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde eğitim görmüştür.
1986 yılında başladığı oyunculuk kariyerinde bugüne kadar birçok dizi film ve tiyatro oyununda rol almıştır.
Bunların dışında reklam filmlerinden de iş alan Güven Kıraç'ın tiyatro geçmişi devlet tiyatrolarında iki yıl sürmüştür.
İki yılın ardından özel tiyatrolarla çalışan usta oyuncu ekranlara 1996 yılında giriş yapmıştır.
Güven Kıraç 11 yıllık evlilik yaşadığı Dürven Hanımla 2010 yılında boşanmış ve aynı yıl Başak Kıraç'la ikinci evliliğini yaşamıştır.
Eşi kimdir?
Başak Kıraç 2010 yılında Güven Kıraç ile nikah masasına oturmuştur. Bu evlilikten Maya Kıraç adında bir çocukları dünyaya gelmiştir.
Güven Kıraç dizileri
1996 Hiç Bana Sordun mu?
1997 Dostlar Pasajı
1999 Evimiz Olacak mı?
1997 Akasya Pasajı
2000 Hayat Bağları
2000 Lazeryum
2000 Melek Karım
2001 Yeditepe İstanbul
2002 Merhaba New York
2002 Vaka-i Zaptiye
2004 Canım Benim
2006 Gönül
2008 Sen Harikasın
2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
2013 Beni Böyle Sev
2016 Familya
2018 Dudullu Postası
2018 Payitaht Abdülhamid
2020 Hekimoğlu
2020 Tövbeler Olsun
Güven Kıraç filmleri
1997 Masumiyet
1998 Gemide Aziz
1999 Laleli'de Bir Azize
1999 Salkım Hanımın Taneleri
1999 Duruşma Cavit
2003 Abdülhamid Düşerken
2004 Duvara Karşı
2004 Kebab Connection
2004 Zor Adam
2005 Gönül Yarası
2005 The Net 2.0
2005 Anlat İstanbul
2006 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?
2006 Sınav
2006 Takva
2006 Babba
2006 Tövbe
2007 Yaşamın Kıyısında
2007 Sünnet Davası
2009 Kirpi
2010 Kavşak
2013 Özür Dilerim
2016 Beginner
2018 Kafalar Karışık
2019 Organize İşler Sazan Sarmalı
Güven Kıraç tiyatro oyunları
1986 Siz Ne Dersiniz
1987 Büyük Miras
1992 Sokak Kızı İrma
1993 Sıkı Yönetim
1993 İki Kalas Bir Heves
1994 Ağrı Dağı Efsanesi
1996 Le Balkon
1998 Dolu Düşün Boş Konuş
2001 Kahvede Şenlik Var
2004 Mucizeler Komedisi
2006 Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü
2016 Kredi
2018 Gece Sempozyumu