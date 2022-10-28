Güven Kıraç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güven Kıraç dizileri ve filmleri!

Güven Kıraç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güven Kıraç dizileri ve filmleri!

İhanet iddialarıyla gündeme gelen Güven Kıraç'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Güven Kıraç kimdir? Kaç yaşında, nereli ve eşi kim? İşte Güven Kıraç'ın oynadığı dizi ve filmler...

Başarılı bir oyuncu olan Güven Kıraç, oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol aldı.

Ünlü oyuncu kamera karşısında gösterdiği performansı ile kısa sürede ekranların en sevilen yüzü haline geldi.

Oyunculuğunda gösterdiği performans ile büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Son dönemlerde özel hayatıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu hakkında çıkan ihanet iddialarından sonra, özel hayatı araştırılmaya başladı. Peki Güven Kıraç kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Eşi kim? Hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Güven Kıraç kimdir?

Güven Kıraç, 5 Nisan 1960 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde eğitim görmüştür.

1986 yılında başladığı oyunculuk kariyerinde bugüne kadar birçok dizi film ve tiyatro oyununda rol almıştır.

Bunların dışında reklam filmlerinden de iş alan Güven Kıraç'ın tiyatro geçmişi devlet tiyatrolarında iki yıl sürmüştür.

İki yılın ardından özel tiyatrolarla çalışan usta oyuncu ekranlara 1996 yılında giriş yapmıştır.

Güven Kıraç 11 yıllık evlilik yaşadığı Dürven Hanımla 2010 yılında boşanmış ve aynı yıl Başak Kıraç'la ikinci evliliğini yaşamıştır.

Eşi kimdir?

Başak Kıraç 2010 yılında Güven Kıraç ile nikah masasına oturmuştur. Bu evlilikten Maya Kıraç adında bir çocukları dünyaya gelmiştir.

Güven Kıraç dizileri

1996 Hiç Bana Sordun mu?

1997 Dostlar Pasajı

1999 Evimiz Olacak mı?

1997 Akasya Pasajı

2000 Hayat Bağları

2000 Lazeryum

2000 Melek Karım

2001 Yeditepe İstanbul

2002 Merhaba New York

2002 Vaka-i Zaptiye

2004 Canım Benim

2006 Gönül

2008 Sen Harikasın

2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2013 Beni Böyle Sev

2016 Familya

2018 Dudullu Postası

2018 Payitaht Abdülhamid

2020 Hekimoğlu

2020 Tövbeler Olsun

Güven Kıraç filmleri

1997 Masumiyet

1998 Gemide Aziz

1999 Laleli'de Bir Azize

1999 Salkım Hanımın Taneleri

1999 Duruşma Cavit

2003 Abdülhamid Düşerken

2004 Duvara Karşı

2004 Kebab Connection

2004 Zor Adam

2005 Gönül Yarası

2005 The Net 2.0

2005 Anlat İstanbul

2006 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

2006 Sınav

2006 Takva

2006 Babba

2006 Tövbe

2007 Yaşamın Kıyısında

2007 Sünnet Davası

2009 Kirpi

2010 Kavşak

2013 Özür Dilerim

2016 Beginner

2018 Kafalar Karışık

2019 Organize İşler Sazan Sarmalı

Güven Kıraç tiyatro oyunları

1986 Siz Ne Dersiniz

1987 Büyük Miras

1992 Sokak Kızı İrma

1993 Sıkı Yönetim

1993 İki Kalas Bir Heves

1994 Ağrı Dağı Efsanesi

1996 Le Balkon

1998 Dolu Düşün Boş Konuş

2001 Kahvede Şenlik Var

2004 Mucizeler Komedisi

2006 Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü

2016 Kredi

2018 Gece Sempozyumu