Güvendiği dağlara az kar yağmadı! 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin Asu'su değişimiyle mest etti...

Güvendiği dağlara az kar yağmadı! 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin Asu'su değişimiyle mest etti...

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği 'Asu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sevtap Özaltun, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncu Sevtap Özaltun, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Güzel oyuncu, Beren Saat ile Engin Akyürek'in oynadığı bir döneme damga vuran Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki Asu karakteriyle tanınmıştı.

Dizide güven vermeyen bir karaktere âşık olan Özaltun, gerçek hayatta güven duymadığı bir insana âşık kalabilmesinin mümkün olmadığını dile getirmişti.

Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sevtap Özaltun cesur pozlarıyla mest etti.

GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATTI

Uzun süredir bir projede yer almayan ünlü oyuncu Sevtap Özaltun, hayatından kesitler paylaşmayı ihmal etmiyor.

37 yaşındaki oyuncunun son halini görenler ise, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İşte Sevtap Özaltun'un değişimi...