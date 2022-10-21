Güzel Günler dizisi ilk tanıtımı yayınlandı! Binnur Kaya’nın yeni dizisi başlıyor!

Binnur Kaya'nın başrolde bulunduğu Güzel Günler isimli dizi yakında Show TV ekralarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin ilk tanıtımı yayınlandı..

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 'Güzel Günler' isimli dizi yakında ekranlara gelecek. Dizinin yapımını TMC üstlenirken, yapımcılığını Erol Avcı’yapıyor.

Güzel Günler dizisi oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse, Yıldıray Şahinler ve Seray Gözler gibi isimler bulunuyor.

Dizi Selma ile Mihran karakterlerinin doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın ve bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, ve neşeli bir ailenin hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Güzel Günler dizisinin yönetmenliğini Osman Taşçı yaparken, dizinin senaryosunu Selin Tunç yazıyor. Dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Güzel Günler ilk tanıtım VİDEO