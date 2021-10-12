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- Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri
Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri
Ekim ayının gelmesi ile birlikte Terazi burçları doğum günlerini kutlamaya başladı. Birbirinden ünlü ve sevilen isim Terazi burcu olurken, Hangi ünlü isimler Terazi burcu? sorusu ise gündeme taşındı.
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 16:18
- Güncelleme : 12.10.2021 - 16:20
Eylül aynın son haftası ile birlikte, Terazi burçları doğum gününü kutlamaya başladı.
Başak burcundaki yolculuğunu tamamlayan güneş, Venüs'ün yönettiği Terazi burcunda yerini aldı ve 1 aylık seyrine devam ediyor.
Astroloji ile ilgilenenler konuya hakim ancak ilgilenmeyenler ise hem Terazi burcunun özelliklerini hem de hangi isimlerin Terazi burcu olduğunu merak ediyor.
Adil, dengeli, güzel, alımı, eşitlikçi, sakin ve zarafetli olan Teraziler; zoydağın en etkli burçları arasında yer alıyor.
Peki, Hangi ünlüler Terazi burcu? Hangi ünlüler ekim doğumlu? İşte detaylar...
TERAZİ BURCU ÜNLÜLER
ZUHAL TOPAL: 23 EYLÜL
WİLL SMİTH: 25 EYLÜL
AYŞEGÜL ALDİNÇ: 28 EYLÜL
KİM KARDASHİAN: 21 EKİM
HAZAL KAYA: 1 EKİM
BİRKAN SOKULLU: 6 EKİM
CEREN BENDERLİOĞLU: 1 EKİM
KEMAL DOĞULU: 14 EKİM
BURCU ESMERSOY: 2 EKİM
BELLA HADİD: 9 EKİM
CANSU DERE: 14 EKİM
EBRU GÜNDEŞ: 12 EKİM
HADİSE: 22 EKİM
PELİN KARAHAN: 6 EKİM
TARKAN: 17 EKİM
NİL KARAİBRAHİMGİL: 17 EKİM
HÜLYA AVŞAR: 10 EKİM
ALİCAN YÜCESOY: 22 EKİM
BORA AKKAŞ: 12 EKİM
BELLA THORNE: 8 EKİM
HİLARY DUFF: 28 EYLÜL
MONİCA BELLUCİ: 30 EYLÜL
ENGİN ÖZTÜRK: 28 EYLÜL
FETTAH CAN: 12 EKİM
EMRE KARAYEL: 18 EKİM