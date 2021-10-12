Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri

Ekim ayının gelmesi ile birlikte Terazi burçları doğum günlerini kutlamaya başladı. Birbirinden ünlü ve sevilen isim Terazi burcu olurken, Hangi ünlü isimler Terazi burcu? sorusu ise gündeme taşındı.

Eylül aynın son haftası ile birlikte, Terazi burçları doğum gününü kutlamaya başladı.

Başak burcundaki yolculuğunu tamamlayan güneş, Venüs'ün yönettiği Terazi burcunda yerini aldı ve 1 aylık seyrine devam ediyor.

Astroloji ile ilgilenenler konuya hakim ancak ilgilenmeyenler ise hem Terazi burcunun özelliklerini hem de hangi isimlerin Terazi burcu olduğunu merak ediyor.

Adil, dengeli, güzel, alımı, eşitlikçi, sakin ve zarafetli olan Teraziler; zoydağın en etkli burçları arasında yer alıyor.

Peki, Hangi ünlüler Terazi burcu? Hangi ünlüler ekim doğumlu? İşte detaylar...

TERAZİ BURCU ÜNLÜLER

ZUHAL TOPAL: 23 EYLÜL

WİLL SMİTH: 25 EYLÜL

AYŞEGÜL ALDİNÇ: 28 EYLÜL

KİM KARDASHİAN: 21 EKİM

HAZAL KAYA: 1 EKİM

BİRKAN SOKULLU: 6 EKİM

CEREN BENDERLİOĞLU: 1 EKİM

KEMAL DOĞULU: 14 EKİM

BURCU ESMERSOY: 2 EKİM

BELLA HADİD: 9 EKİM

CANSU DERE: 14 EKİM

EBRU GÜNDEŞ: 12 EKİM

HADİSE: 22 EKİM

PELİN KARAHAN: 6 EKİM

TARKAN: 17 EKİM

NİL KARAİBRAHİMGİL: 17 EKİM

HÜLYA AVŞAR: 10 EKİM

ALİCAN YÜCESOY: 22 EKİM

BORA AKKAŞ: 12 EKİM

BELLA THORNE: 8 EKİM

HİLARY DUFF: 28 EYLÜL

MONİCA BELLUCİ: 30 EYLÜL

ENGİN ÖZTÜRK: 28 EYLÜL

FETTAH CAN: 12 EKİM

EMRE KARAYEL: 18 EKİM