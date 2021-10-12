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    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri

    Ekim ayının gelmesi ile birlikte Terazi burçları doğum günlerini kutlamaya başladı. Birbirinden ünlü ve sevilen isim Terazi burcu olurken, Hangi ünlü isimler Terazi burcu? sorusu ise gündeme taşındı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 16:20
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    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri

    Eylül aynın son haftası ile birlikte, Terazi burçları doğum gününü kutlamaya başladı.

    Başak burcundaki yolculuğunu tamamlayan güneş, Venüs'ün yönettiği Terazi burcunda yerini aldı ve 1 aylık seyrine devam ediyor.

    Astroloji ile ilgilenenler konuya hakim ancak ilgilenmeyenler ise hem Terazi burcunun özelliklerini hem de hangi isimlerin Terazi burcu olduğunu merak ediyor.

    Adil, dengeli, güzel, alımı, eşitlikçi, sakin ve zarafetli olan Teraziler; zoydağın en etkli burçları arasında yer alıyor.

    Peki, Hangi ünlüler Terazi burcu? Hangi ünlüler ekim doğumlu? İşte detaylar...

    TERAZİ BURCU ÜNLÜLER

    ZUHAL TOPAL: 23 EYLÜL

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #1

    WİLL SMİTH: 25 EYLÜL

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #2

    AYŞEGÜL ALDİNÇ: 28 EYLÜL

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #3

    KİM KARDASHİAN: 21 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #4

    HAZAL KAYA: 1 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #5

    BİRKAN SOKULLU: 6 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #6

    CEREN BENDERLİOĞLU: 1 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #7

    KEMAL DOĞULU: 14 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #8

    BURCU ESMERSOY: 2 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #9

    BELLA HADİD: 9 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #10

    CANSU DERE: 14 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #11

    EBRU GÜNDEŞ: 12 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #12

    HADİSE: 22 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #13

    PELİN KARAHAN: 6 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #14

    TARKAN: 17 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #15

    NİL KARAİBRAHİMGİL: 17 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #16

    HÜLYA AVŞAR: 10 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #17

    ALİCAN YÜCESOY: 22 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #18

    BORA AKKAŞ: 12 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #19

    BELLA THORNE: 8 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #20

    HİLARY DUFF: 28 EYLÜL

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #21

    MONİCA BELLUCİ: 30 EYLÜL

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #22

    ENGİN ÖZTÜRK: 28 EYLÜL

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #23

    FETTAH CAN: 12 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #24

    EMRE KARAYEL: 18 EKİM

    Güzel, yakışıklı, dengeli ve havalı: İşte Terazi burcu ünlüleri #25

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