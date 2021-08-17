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Güzelliği ile büyüleyen Bahar Şahin'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Güzelliği ile büyüleyen Bahar Şahin'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Zalim İstanbul dizisinde "Ceren" karakterine hayat veren ve güzelliği ile dikkati çeken Bahar Şahin'in eski sevgilisi şoke etti. Şahin'in bir zamanlar birliktelik yaşadığı isim, görenleri şaşırttı.