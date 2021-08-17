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- Güzelliği ile büyüleyen Bahar Şahin'in sevgilisi bakın kim çıktı!
Güzelliği ile büyüleyen Bahar Şahin'in sevgilisi bakın kim çıktı!
Zalim İstanbul dizisinde "Ceren" karakterine hayat veren ve güzelliği ile dikkati çeken Bahar Şahin'in eski sevgilisi şoke etti. Şahin'in bir zamanlar birliktelik yaşadığı isim, görenleri şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 21:15
- Güncelleme : 17.08.2021 - 21:17
Bahar Şahin, güzelliği ve oyunculuğu ile dikkati çekiyor.
2019 yılında Kanal D ekranlarında başlayan ve 2020 yılında final veren Zalim İstanbul dizisinde boy gösteren Şahin'in eski sevgilisi şaşırttı.
Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Şahin'in eski sevgilisi ise yakından tanınan bir isim..
İşte Bahar Şahin'in eski sevgilisi..
BAHAR ŞAHİN'İN ESKİ SEVGİLİSİ KİMDİR?
4 Mayıs 1997 Ankara doğumlu olan 24 yaşındaki Bahar Şahin'in, bir dönem, "Reynmen" lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş ile sevgiliydi.
Bir süre birlikte olan Şahin ile Aktaş ikilisi, anlaşamayınca ilişkilerini noktalama kararı aldı.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Yol Arkadaşım
Yol Arkadaşım 2
İyi Oyun
Oha Diyorum
Zalim İstanbul