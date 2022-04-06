Güzelliği teyzesini sollar! Hande Erçel'in yeğeni Mavi ile Instagram pozları

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Aylin Mavi'yi görenler, "güzellikle teyzesini geçecek" yorumlarında bulunuyor. İşte Hande Erçel ve Mavi'den kareler..

Fox TV'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrol oynayan Hande Erçel, son dönemin hem güzelliği hem de performansı ile parlayan isimleri arasında.

Televizyon işlerinin yanı sıra reklam işbirlikleriyle de gündeme gelen oyuncu, rol arkadaşlığından aşka dönüşen Kerem Bürsin ile ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Erçel'e yurt dışından da ciddi bir ilgi gösteriliyor.

27.3 milyon İnstagram takipçili ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından her zaman söz ettirmeyi başarıyor.

Erçel'in beğeni yağan fotoğraflarından birisi de yeğeni Aylin Mavi ile olanlar.

Teyzesinin biricik Mavi'si

Ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi ile yakından ilgilenen Hande Erçel, boş vakitlerinde sık sık yeğeni ile vakit geçiriyor.

2019 yılında evlenen Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı. Çiftin kızları Aylin Mavi, şimdilerde 3 yaşında.

Yanından ayrılmıyor

Geçtiğimiz yıllarda annesinin vefatı ile sarsılan Hande Erçel, Mavi ile ilk teyzelik deneyimini yaşıyor bu sebeple de her fırsatında soluğu Mavi'nin yanında alıyor.

Fenomen ünlü bebekler arasında yer alan Mavi, büyük bir kitlenin ilgisini çekiyor.

İşte Hande Erçel ve sevimli yeğeni Mavi'nin birbirinden tatlı fotoğraf kareleri...