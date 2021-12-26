Güzelliğiyle baş döndürüyor! İşte Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi Elma Aveiro, güzelliğiyle herkesi büyülüyor.

Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo, hem spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Portekizli Juventus'tan ayrılıp 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönen Ronaldo, gösterişli yaşantısıyla herkesi kıskandırmayı başarıyor.

2016 yılından bu yana Arjantinli manken Georgina Rodriguez ile aşk yaşayan Ronaldo, özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

Futbol tarihinin en golcü oyuncusu olarak kabul edilen Ronaldo'nun gözlerden uzak tuttuğu kız kardeşi, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

36 yaşındaki Portekizli futbolcunun güzelliğiyle baş döndüren kız kardeşi Elma Aveiro'yu görenler, ''Güzellik genetik'' demeden edemedi.

48 YAŞINDAKİ ELMA AVEİRO GÜZELLİĞİYLE BEĞENİ TOPLUYOR

Sol kanat ve santrfor mevkilerinde yer alan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 48 yaşındaki ablası Elma Aveiro, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunan Elma Aveiro, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Aveiro, ilerleyen yaşına rağmen koruduğu güzelliğiyle hayranlarının beğenisini kazanıyor.

İşte Elma Aveiro'nun sosyal medya paylaşımları:



