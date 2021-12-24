Güzelliğiyle büyüledi! Kaderimin Oyunu'nun yıldızı Akın Akınözü'nün Ermeni sevgilisi Sandra'ya bakın

Kaderimin Oyunu dizisinde rol alan Akın Akınözü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gündeme gelmişti. Akınözü'nün açıklamasının ardından gözler, Ermeni sevgilisi Sandra Pestemalciyan'a çevrildi.

Daha önce pek çok farklı projede yer almasına rağmen adını Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteriyle duyuran ünlü oyuncu Akın Akınözü, son dönemin en dikkat çeken erkek oyuncuları arasında yer alıyor.

Özellikle genç kızlar tarafından oldukça beğenilen Akın Akınözü, şimdilerde başrolünü Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral ile paylaştığı Kaderimin Oyunu dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Cemal karakteriyle adından söz ettiren Akınözü, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Ünlü oyuncunun uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Sandra Pestemalciyan ise güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

MATEMATİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLDU

1990 yılında Ankara'da dünyaya gelen Akın Akınözü, TED Ankara Koleji'nde Matematik Fen bölümünü bitirdi.

Üniversitede Uygulamalı Matematik bölümünden mezun olan Akın Akınözü, mezuniyetinin ardından sonra oyunculuk eğitimi aldı.

EKRAN MACERASI 'AZRAİL' FİLMİYLE BAŞLADI

Ekran macerası, 2014 yılında oynadığı ''Azrail'' filmiyle başlayan ünlü oyuncu, ''Muhteşem Yüzyıl Kösem'' dizisinde rol aldı.

Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem, Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda boy gösteren Akınözü, başrolünü Ebru Şahin ile paylaştığı ''Hercai'' dizisiyle ününe ün kattı.

''SEVGİLİMİN YÜZ KREMİ OLMAK İSTERDİM''

Uzun süredir Ermeni kökenli Sandra Pestemalciyan ile aşk yaşayan Akın Akınözü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Açıklamasında, ''Sevgilimin yüz kremi olmak isterdim. Her gece yatmadan önce onun yüzüne dokunmuş olurdum.'' sözlerine yer veren Akınözü, sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

31 yaşındaki oyuncunun dikkati çeken bu sözlerinin ardından gözler sevgilisi Sandra Pestemalciyan'a çevrildi.

Pestemalciyan'ın güzelliğini görenler ise gözlerini alamadı.