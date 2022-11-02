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    Güzellik yarışmasında tanışan 2 aday dünyaevine girdi

    Arjantin güzeli Mariana Varela ve Porto Riko güzeli Fabiola Valentin evlilik kararı aldı. İkili, evlenme teklifi ve nikah dairesi önünde çekilen anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 12:44
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    Güzellik yarışmasında tanışan 2 aday dünyaevine girdi

    2020 yılında düzenlenen Büyük Uluslarası Güzeli yarışmasında, ülkelerini temsil eden Arjantin güzeli Mariana Varela ve Porto Riko güzeli Fabiola Valentin yeni bir aşka yelken açtı.

    Yarışmada tanışan ikili, ilişkileri evlilikle taçlandırma kararı aldı.

    İlişkilerini sosyal medyadan açıkladılar

    Evlenmeye karar veren çift, ilişkilerini daha fazla gizlememeye karar vererek, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

    Videoda çiftin seyahatlerinden kareler yer alırken, evlilik teklifi anına ait görüntüler de gözler önüne serildi.

    Bir diğer yandan videoda, beyaz giyinen çiftin evlendirme dairesi önünde evliliklerini kutlarıkları anlar da yer aldı.

    Güzellik yarışmasında tanışan 2 aday dünyaevine girdi #1

    Güzellik yarışmasında tanışan 2 aday dünyaevine girdi #2

    Güzellik yarışmasında tanışan 2 aday dünyaevine girdi #3

    Güzellik yarışmasında tanışan 2 aday dünyaevine girdi #4

    Güzellik yarışmasında tanışan 2 aday dünyaevine girdi #5

    Güzellik yarışmasında tanışan 2 aday dünyaevine girdi #6


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