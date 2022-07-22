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    Güzellikte yeni akım! Seren Serengil'den sonra Hamdi Alkan'ın eski eşi de sünnet artıklarından...

    Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra bikinili pozlarıyla olay yaratan Selen Görgüzel'de Seren Serengil gibi bebeklerin sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını söyledi.
    • 22.07.2022 - 10:06
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    Güzellikte yeni akım! Seren Serengil'den sonra Hamdi Alkan'ın eski eşi de sünnet artıklarından...

    Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan,  geçtiğimiz günlerde şarkıcı Selen Görgüzel ile evililiğini sonlandırmıştı.

    Öpüşme sahnesi yüzünden 8 yıllık evliliklerini bitirdiği konuşulan Görgüzel, geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açmıştı.

    Havuz başında siyah bikinisiyle poz veren Selen Görgüzel, fit haliyle övgüleri toplamıştı.

    Selen Görgüzel son olarak, son yıllarda popüler olan gençleşmede çığır açan bir akıma katıldı.

    Seren Serengil'in de yaptırdığı bu yöntemi Hamdi Alkan ile yeni boşanan Selen Görgüzel de yaptırdı.

    Selen Görgüzel, son olarak Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi.

    Snob Magazin'in haberine göre; yaz sezonunu Bodrum'da ve İstanbul'da sahne alarak geçirdiğini söyleyen Selen Görgüzel, bir klinikte sünnet çocuklarının sünnette kesilen derilerinden elde edilen kök hücrelerden yapılan karışımı cilt estetiğinde kullandıklarını söyledi.

    "Sünnet artıklarından..."

    Selen Görgüzel, açıklamasına şöyle devam etti:

    "Anlatsam inanmazsınız, böyle bir yöntem gelişmiş, sünnet artıklarından elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor, bende bu yöntemle cilt bakımı yaptırdım, bu sistem tamamen hukuksal ve tüm izinleri de alınmış."

    Güzellikte yeni akım! Seren Serengil den sonra Hamdi Alkan ın eski eşi de sünnet artıklarından... #1

    Güzellikte yeni akım! Seren Serengil den sonra Hamdi Alkan ın eski eşi de sünnet artıklarından... #2

    Güzellikte yeni akım! Seren Serengil den sonra Hamdi Alkan ın eski eşi de sünnet artıklarından... #3


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