Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncu kadrosu..

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncu kadrosu..

Hababam Sınıfı serisinin beşinci filmi olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, bu akşam Show TV'de izleyicilerle buluşacak. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor.

Türk sinemasının klasikleşmiş filmlerinden olan Hababam Sınıfı serisinin beşinci filmi Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor.

Münir Özkul'un rol aldığı son, İnek Şaban rolüne hayat veren Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmi olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, sinemaseverlere nostaljik bir serüvene çıkaracak.

1978 yapımı güldürü türünde sinema filmi Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler soruları gündemi meşgul ediyor. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor.

Peki, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu ve oyuncu kadrosu...

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Serinin beşinci filmi olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, 1978 yılında çekildi ve 1979 yılında izleyiciyle buluştu.

Rıfat Ilgaz'ın romanlarından uyarlanan filmin yönetmenliğini Kartal Tibet, yapımcılığını Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez üstlendi.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI

Münir Özkul - Kel Mahmut

Zümrüt Cansel - Ayşe

Şevket Altuğ - Kimya hocası

Adile Naşit - Hafize Ana

Perran Kutman - Hürrem

Şener Şen - Badi Ekrem

İlyas Salman - Bilo Ağa

Muharrem Gürses - Müdür

Bülent Haksever - Kıllı Sami

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Feridun Şavlı - Domdom Ali

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Tayfun Akalın - Öğrenci

Talip Güran - Kıvırcık Ömer

Sevda Aktolga - Sevda

Hayri Karabey - Coğrafya Hocası

Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca

Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU NEDİR?

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı filmi olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde, sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder.

Sınıftakiler Bilo ile alay eder ancak biraz saf olan Bilo bu durumun farkına varmaz. Öte yandan, okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır ve sınıftakilerin canına okur.

Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir.

HABABAM SINIFI FİLMLERİ

Klasik seri

Hababam Sınıfı (1975)

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976)

Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977)

Hababam Sınıfı Tatilde (1978)

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1979)

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981)

Modern seri