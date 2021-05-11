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- Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncu kadrosu..
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncu kadrosu..
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 18:08
Türk sinemasının klasikleşmiş filmlerinden olan Hababam Sınıfı serisinin beşinci filmi Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor.
Münir Özkul'un rol aldığı son, İnek Şaban rolüne hayat veren Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmi olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, sinemaseverlere nostaljik bir serüvene çıkaracak.
1978 yapımı güldürü türünde sinema filmi Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler soruları gündemi meşgul ediyor. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor.
Peki, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu ve oyuncu kadrosu...
HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Serinin beşinci filmi olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, 1978 yılında çekildi ve 1979 yılında izleyiciyle buluştu.
Rıfat Ilgaz'ın romanlarından uyarlanan filmin yönetmenliğini Kartal Tibet, yapımcılığını Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez üstlendi.
HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI
- Münir Özkul - Kel Mahmut
- Zümrüt Cansel - Ayşe
- Şevket Altuğ - Kimya hocası
- Adile Naşit - Hafize Ana
- Perran Kutman - Hürrem
- Şener Şen - Badi Ekrem
- İlyas Salman - Bilo Ağa
- Muharrem Gürses - Müdür
- Bülent Haksever - Kıllı Sami
- Cem Gürdap - Tulum Hayri
- Feridun Şavlı - Domdom Ali
- Ahmet Arıman - Hayta İsmail
- Tayfun Akalın - Öğrenci
- Talip Güran - Kıvırcık Ömer
- Sevda Aktolga - Sevda
- Hayri Karabey - Coğrafya Hocası
- Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca
- Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri
HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU NEDİR?
Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı filmi olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde, sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder.
Sınıftakiler Bilo ile alay eder ancak biraz saf olan Bilo bu durumun farkına varmaz. Öte yandan, okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır ve sınıftakilerin canına okur.
Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir.
HABABAM SINIFI FİLMLERİ
Klasik seri
- Hababam Sınıfı (1975)
- Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976)
- Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977)
- Hababam Sınıfı Tatilde (1978)
- Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1979)
- Hababam Sınıfı Güle Güle (1981)
Modern seri
- Hababam Sınıfı Merhaba (2004)
- Hababam Sınıfı Askerde (2005)
- Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2006)
- Hababam Sınıfı Yeniden (2019)