Hababam Sınıfı Güle Güle filmi nerede çekildi? Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları..

Türk sinema tarihinin efsanelerinden olan Hababam Sınıfı serisinin son filmi Hababam Sınıfı Güle Güle, bu akşam Show TV ekranlarına geliyor. Peki, Peki, Hababam Sınıfı: Güle Güle filmi nerede çekildi?

Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden uyarlanarak çekilen serinin son filmi olan Hababam Sınıfı Güle Güle, bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu ve başrollerinde İlyas Salman, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi Yeşilçam'ın usta isimlerinin yer aldığı Hababam Sınıfı Güle Güle filmi, bu akşam sinemaseverlere nostalji keyfi yaşatmaya hazırlanıyor.

Üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen ekrana geldiği her dönemde ilgiyle izlenen Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor.

Peki, Hababam Sınıfı Güle Güle ne zaman ve nerede çekildi? İşte, Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ve oyuncuları...

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Güle Güle filmi, 1981 yılında Üsküdar Adile Sultan Kasrı’nda çekildi. Özel Çamlıca Lisesi olarak görülen yer İstanbul’un Üsküdar ilçesi Validebağ Korusu içinde bulunan Adile Sultan Kasrı binasıdır. Hababam Sınıfı Müzesi de şu an bu binanın içindedir.

Serinin son filmi olan bu film, İnek Şaban, Güdük Necmi, Damat Ferit karakterlerini canlandıran Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarık Akan üçlüsünün olmadığı ikinci filmdir.

Bunun yanı sıra, Kel Mahmut karakteriyle ünlenen Münir Özkul'un yer almadığı tek "Hababam Sınıfı" filmidir.

HABABAM SINIFI FİLMİ KONUSU

Doğulu bir ailede yetişen edebiyat hocası Mehmet Bülbül'ün tayini Özel Çamlıca Lisesi'ne çıkar. Öğrenciler ilk başta Anadolu'dan gelen ve köylü şivesiyle konuşan Mehmet Öğretmeni küçümserler ve ona yukarıdan bakarlar. Mehmet Hoca, ilk başta bu duruma aldırış etmese de daha sonra ailesinin küçük görülmesine dayanamaz.

Bu arada Hafize Ananın kızı Ayşegül de okulda okumaktadır. Ancak fakirliğinden ve annesinin okulda hizmetli olmasından utanan Ayşegül, annesinden köşe bucak kaçmaktadır. Ayşegül aynı zamanda arkadaşlarının eşyalarını da çalmaktadır.

Hafize Ana durumu Mehmet Bülbül'e açınca Mehmet Hoca, diğer öğrencileriyle olduğu gibi Ayşegül ile de yakından ilgilenir ve onun sorunlarını çözmesine yardımcı olur. Fakat sınıfta bulunan öğrencilerden Gamze (Yaprak Özdemiroğlu) Öğretmeni Mehmet Bülbül'e büyük bir aşk besler ve Ayşegül ile ilgilenmesini kıskanır. Olaylar bu konu üzerinde gelişir.

Bütün sınıf Mehmet Hocayı çok sevmiştir ancak Mehmet Hocanın tayini çıkar ve bütün sınıf onun şerefine bir parti düzenler. Bütün sınıf Mehmet Hocayı tren garına kadar gelip uğurlar.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE OYUNCULARI