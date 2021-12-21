Hababam Sınıfı Güle Güle filminin Ayşegül'ü şaşkına çevirdi! Fulya Özcan'ın son haline bakın

Hababam Sınıfı Güle Güle filminde hayat verdiği 'Ayşegül' karakteriyle dikkati çeken Fulya Özcan, yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Güzelliğini kaybetmeyen Özcan, son hali ile yine beğeni aldı.

Türk dizi tarihinin en efsane filmlerinden birisi olan Hababam Sınıfı ve serileri, günümüzde de ilgiyle izleniyor.

1981 yılında yayınlanan Hababam Sınıfı Güle Güle filmi, tıpkı diğer seriler gibi sevildi ve izlendi.

Filmin üzerinden uzun yıllar geçerken, birbirinden başarılı ve değerli oyuncular yeniden gündem oldu.

Dizide Ayşegül karakterine hayat veren ve Gazanfer Özcan'ın kızı olan Fulya Özcan, yıllar içinde bambaşka birine dönüştü.

HÜLYA ÖZCAN'IN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

1954 yılında İstanbul'da doğan Fulya Özcan, ünlü oyuncu Gazanfer Özcan'ın ilk evliliğinden olan kızıdır. Birçok yapımda seyircisinin karşısına çıkan Özcan, Kuruntu Ailesi, Şaban Pabucu Yarım, Dinle Sevgili gibi yapımlarda boy gösterdi.

Şimdilerde 67 yaşında olan Özcan, Instagram hesabından takpçileri için sık sık paylaşım yapıyor.