Hababam Sınıfı Müzesi nerede, nasıl gidilir? MasterChef Adile Sultan Kasrı'nda!

Hababam Sınıfı Müzesi nerede, nasıl gidilir? MasterChef Adile Sultan Kasrı'nda!

MasterChef'in 24 Kasım 2021 akşamı ekranlara gelecek yeni bölümü, Adile Sultan Kasrı'nda çekildi. Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği Hababam Sınıfı Müzesi nerede, nasıl gidilir? merak ediliyor.

TV8 ekranlarının uzun soluklu yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, birbirinden farklı tarifleri seyircileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Öğretmenler Günü dolayısıyla MasterChef Türkiye'nin 24 Kasım akşamı yayınlanan bölümü, Hababam Sınıfı Müzesi'nin yer aldığı Adile Sultan Kasrı'nda çekiliyor.

Yarışmacılar eleme potasına girmemek için ter dökerken izleyiciler, yarışmanın çekildiği Hababam Sınıfı Müzesi ve Adile Sultan Kasrı'nın yeri ve konumunu araştırıyor.

Genç yaşlı herkesin severek izlediği Hababam Sınıfı filmlerinin büyük bölümünün çekildiği kasrın bazı odaları ise Hababam Sınıfı Müzesi olarak kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Peki Hababam Sınıfı Müzesi nerede, nasıl gidilir? İşte Hababam Sınıfı Müzesi ve Adile Sultan Kasrı'nı yeri ve konumu...

HABABAM SINIFI MÜZESİ NEREDE?

Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe ve Tarık Akan gibi daha birçok usta oyuncuyu kadrosunda toplayan Hababam Sınıfı filmleri Türk filmleri arasında farklı bir yere sahip.

Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı filmleri de farklı tarihlerde Kartal Tibet ve Ertem Eğilmez gibi ünlü yönetmenlerin imzasını taşıyor.

Her oyuncu ve her karakterin büyük sevgi ve sempati ile karşılandığı Hababam Sınıfı'nın çekimlerinin yapıldığı Adile Sultan Kasrı ise bugün Hababam Sınıfı Müzesi olarak kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Yılın hemen her gününde ülkenin farklı yerlerinden gelen ziyaretçiler, Hababam Sınıfı'nın çekildiği mekanlarda dolaşırken, Mahmut Hoca, İnek Şaban, Güdük Necmi ve Damat Ferit'in hatırası ile aynı yerde bulunmanın keyfini yaşıyor.

Filmin büyük bölümü Adile Sultan Kasrı'nda çekildiği için şu an kasrın filmin çekimlerinde kullanılan odaları müze olarak kullanılıyor. Adile Sultan Kasrı ise İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde, Validebağ Korusu içinde yer alıyor.

ADİLE SULTAN KASRI'NIN TARİHÇESİ

1853 yılında inşa edilen Adile Sultan Kasrı, adından da anlaşılacağı üzere Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan için yapılmıştır. Restore edilen kasır günümüzde ise özel davetler ve düğünler için kullanılıyor.

HABABAM SINIFI MÜZESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Hababam Sınıfı Müzesi, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde, Validebağ Korusu'nda yer alırken, pek çok toplu taşıma aracı müzenin yakınından geçiyor.