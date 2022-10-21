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    Hababam Sınıfı Semra Hoca'nın son hali

    1975 dönemine damga buran Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'nın gözdesi Semra Hoca'nın son hali görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 12:52
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    Hababam Sınıfı Semra Hoca'nın son hali

    Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı serisi, bir döneme damgasını vuran filmler arasında.

    Yıllar geçse de hala ileyicinin göz bebeği olan Hababam Sınıfı serisinin gözde isimlerinden biri, de Semra Özdamar.

    1975 yılında yayına giren Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı bölümünde Semra Hoca'yı canlandıran Özdamar, yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

    Son hali ortaya çıktı

    Güzelliği ile göz kamaştıran Semra Özdamar'ın son hali ise merak konusuyudu.

    Özdamar, yıllar sonra ortaya çıkan görüntülerindeki değişimiyle şaşırttı.

    İşte oyuncunun son hali...

    Hababam Sınıfı Semra Hoca nın son hali #1

    Hababam Sınıfı Semra Hoca nın son hali #2

    Hababam Sınıfı Semra Hoca nın son hali #3

    Hababam Sınıfı Semra Hoca nın son hali #4

    Hababam Sınıfı Semra Hoca nın son hali #5

    Hababam Sınıfı Semra Hoca nın son hali #6


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