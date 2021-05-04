Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncu kadrosu..

Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncu kadrosu..

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Hababam Sınıfı Tatilde, bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Peki Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman ve nerede çekildi? İşte detaylar...

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı Tatilde filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, 1978 yılında gösterime giren ve büyük bir kitleye hitap eden Hababam Sınıfı Tatilde filmi, komedi türünde izleyicisi karşına çıkmıştı.

Hababam Sınıfı serisinin dördüncüsü olan Hababam Sınıfı Tatilde'nin güçlü oyuncu kadrosu ve konusunun yanı sıra çekildiği yerler de izleyicide merak uyandırıyor.

Peki, Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde nerede ve ne zaman çekildi? İşte detaylar...

HABABAM SINIFI TATİLDE NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu ve serinin 4. filmi olan Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, 1978 yılında İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda çekildi.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ KONUSU

Haylazlığına tam gaz devam eden Hababam Sınıfı, çok sevilen serinin bu filminde de pek farklı davranmıyor.

Sürekli okulu olaylarıyla meşgul eden Hababam Sınıfı'nın son haylazlıkları karşısında okulun müdür muavini Mahmut Hoca (Münir Özkul), öğrencileri bir izcilik kampına götürür.

İzcilik kampında kahkaha tufanı koparan İnek Şaban önderliğindeki Hababam Sınıfı, bu akşamınızın eğlenceli geçmesine neden olacak.

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCU KADROSU