Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'un Ayşe'si son haliyle olay oldu! Annesi gözünün önünde öldürülmüştü... Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’da canlandırdığı Ayşe karakteriyle adını duyuran Zümrüt Cansel’in son hali görenleri şaşırttı. Acı dolu bir çocukluğu olan Zümrüt Cansel'in annesi Feri Cansel, gözlerinin önünde öldürüldü.

Hababam Sınıfı serileri, Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alıyor.

İlerleyen zamanlarda farklı versiyonları da yapılan Hababam Sınıfı'nın son filmlerinden olan, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ile oyunculuğa adım atan Zümrüt Cansel, ismini bu sayede duyurdu.

O yılların gençlik filmlerinde ismini duyuran Zümrüt Cansel, 1963 yılında Londra'da dünyaya geldi.

Eski Yeşilçam sanatçılarından Feri Cansel'in kızı olan Zümrüt Cansel, doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Şimdilerde 59 yaşında olan Zümrüt Cansel, yıllara adeta meydan okuyor.

Son hali ortaya çıktı

Yurt dışında yaşayan ve ekranlardan uzak duran Zümrüt Cansel, son haliyle yıllara meydan okuduğunu gösterdi.

Hala daha çok güzel olan başarılı isme yorum ve beğeni yağdı. Yurt dışında kendisine yeni bir yaşamn kuran Cansel, zor bir çocukluk geçirdi.

Cansel'in annesi Feri Cansel, sevdiği adam tarafından öldürüldü. Zümrüt Cansel'in gözleri önünde gerçekleşen bu olay, Yeşilçam dünyasını yasa boğmuştu.