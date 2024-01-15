Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i bakın kiminle evliymiş! Meğer Yargı dizisinin yıldızı... Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ahmet Sezerel, 7’den 70’e herkesin sevgisini kazanmıştı. Usta oyuncunun yıllardır aynı yastığa baş koyduğu biricik eşi, Yargı dizisinin yıldızı çıktı.

ensonhaber.com

Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı olarak hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, unutulmaz rolleriyle 7'den 70'e herkesin gönlünü fethetmiş bir efsane olarak biliniyor.

Özellikle Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak izleyicilerle buluşan usta oyuncu, Türk sinemasının altın yıllarına damga vuran önemli isimlerden biri.

Ahmet Sezerel, Yeşilçam'ın usta oyuncusu olarak sadece sinema dünyasında değil, aynı zamanda özel hayatıyla da hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Eşi, birçok dizi ve filmde tanınan, şimdilerde ise Yargı dizisinde sevilen bir karaktere hayat veren bir oyuncu çıktı.

Yargı'nın Başsavcı Nadide'siyle evliymiş

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahmet Sezerel, sadece sahne ve perde arkasında değil, aynı zamanda özel hayatında da aşk dolu bir yaşam sürüyor.

Usta oyuncunun yıllardır aynı yastığa baş koyduğu eşi, Yargı dizisinde Başsavcı Nadide karakterine hayat veren Ayşen Sezerel çıktı.

Ahmet Sezerel ve Ayşen Sezerel çifti, aşk dolu paylaşımlarıyla ve birlikte geçirdikleri uzun yıllarla Instagram hesaplarından takipçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.