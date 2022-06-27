Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i ve Bacaksız'ı bakın ne iş yapıyor! O halde gören şoke oldu...

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i ve Bacaksız'ı bakın ne iş yapıyor! O halde gören şoke oldu...

Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail ve Bacaksız rolleriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Arıman ve Tuncay Akça açılış, düğün ve davetlerde org çalıp şarkı söylüyor.

Türk sinemasının efsanesi Hababam Sınıfı'nın oyuncuları, adeta hayat mücadelesi veriyor.

Oyuncuların son halleri, zaman zaman gündeme geliyor.

Hababam'ın Hayta İsmail ve Bacaksızı'nın yaklaşık 50 yıl önce başlayan dostluğu günümüzde de devam ediyor.

Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi isimlerle aynı kadroda rol alan iki oyuncu, yıllar sonra atıldığı meslekle sevenlerini şoke etti.

Hababam oyuncularının yeni işi

Sektörde iş bulmakta zorlanan ikili çareyi düğün, davet ve açılışlarda org çalıp, şarlı söylemekte buldu.

İkilinin son görüntüsü ise İstanbul'daki bir mağaza açılışından oldu.

Esenler'deki açılışta org çalıp, şarkı söyleyen Hababam oyuncuları kameralara yansıdı.