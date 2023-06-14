Hababam Sınıfı’nın masum güzeliydi… Semra Hoca’nın son haline bakın: "Yıllar acımamış" Türk sinema tarihinin unutulmayan filmlerinden Hababam Sınıfı'nda Semra Hoca olarak tanınan Semra Özdamar değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Gören tanıyamıyor.

Yeşilçam'ın efsane film serilerinden biri olan Hababam Sınıfı, günümüzde aynı heyecanla izlenmeye devam ediyor.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Başrollerinde Münir Özkul, Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe, Tarık Akan gibi usta isimler yer alıyor.

Türk sinema tarihine adını altın harflerle kazıyan filmin yönetmenliğini Ertem Eğilmez, senaryosunu ise Rıfat Ilgaz ve Sadık Şendil üstleniyor.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde masum güzel Semra Hoca'nın son hali ortaya çıktı.

Yıllar ona acımamış

Filmde Semra Hoca karakterine hayat veren Semra Özdamar, son haliyle herkesi şoke etti. Şimdilerde 67 yaşında olan usta oyuncuya yıllar hiç acımamış.

O dönem güzelliğiyle ekranlara damga vuran Semra Özdamar’ın eski halinden eser kalmamış. 1978 yılından sonra oyunculuğu bırakan Semra Özdamar, öykü yazarlığına başladı.

Belgesel yapımcısı, yönetmen ve akademisyen Süha Arın’ın eski eşi olan Semra Özdamar, bir süre yaşamına Almanya’da devam etme kararı aldı.