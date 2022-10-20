Hababam Sınıfı'nın müdürü Muharrem Gürses'in oğlu bakın kim çıktı! Meğer Seksenler dizisinin yıldızıymış!

Hababam Sınıfı serisinde okul müdürünü canlandıran Muharrem Gürses'in oğlu ortaya çıktı. Meğer o da tanıdık biriymiş. Seksenler dizisinde oynamış. İşte Muharrem Gürses'in oğlu...

Yeşilçam tartışmasız en iyi yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı filmleri, kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul ve Tarık Akan gibi ünlü oyunları barındırıyordu.

Diğer rolleri canlandıran isimler de en az onlar kadar oyunculuğuyla öne çıkıyordu. Bunlardan bir tanesi de Muharrem Gürses'di.

Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serisinde okul müdürü karakterini usta oyuncu Muharrem Gürses canlandırıyordu.

Paraya çok düşkün bir okul müdürünü canlandıran Muharrem Gürses, yıllar sonra oğluyla gündeme geldi.

Kariyeri boyunca sayısız yapımda boy gösteren ünlü oyuncunun oğlu yıllar sonra ortaya çıktı.

Meğer oğlu da oyuncuymuş!

Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serisinde okul müdürünü canlandıran Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı.

Gürses'in ikinci oğlu olan ve kariyeri boyunca pek çok yapımda boy gösteren Atilla Arcan, Seksenler dizisinde ise ‘Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu’ karakteriyle seyircilerin karşısına çıktı.

Atilla Arcan kimdir?

Atilla Gürses olan Atilla Arcan, 1945 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen ve senarist Muharrem Gürses’in oğludur. Kardeşinin adı Kemal Gökhan Gürses’dir. Atilla Arcan tiyatro eğitiminin bir kısmını İngiltere’de almıştır.

Seksenler dizisinde adını duyuran ünlü oyuncu Atilla Arcan, 16 Kasım 2015 tarihinde vefat etti.