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Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu bakın kim çıktı? Meğer o dizide oynamış.. Abone Olun

Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu bakın kim çıktı? Meğer o dizide oynamış.. Hababam Sınıfı serisinde okul müdürünü canlandıran Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı. İşte Muharrem Gürses'in oğlu..

ensonhaber.com Hababam Sınıfı filmi üzerinden yıllar geçmesine rağmen Türk sinemasının efsane yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Türk sinema tarihinin en sevilen filmlerinden olan Hababam Sınıfı serisi oyuncuları hakkında ortaya çıkan gerçekler duyanları şaşırtıyor. Hababam Sınıfı serisinde okul müdürünü canlandıran Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı. Filmde canlandırdığı karakter ile hafızalara kazınan oyuncu Muharrem Gürses'in oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Hababam Sınıfı serisinin üç filminde rol alan Muharrem Gürses'in oğlu yıllarca farklı dizilerde rol almış. Muharrem Gürses'in oğlu ünlü oyuncu Atilla Arcan çıktı. Birçok dizide rol alan başarılı oyuncu Seksenler dizisindeki belediye başkanı rolü ile dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu Atilla Arcan, 16 Kasım 2015 tarihinde vefat etti. Arcan'ın Muharrem Gürses'in oğlu olduğunu duyanlar şaşkınlık yaşıyor.

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