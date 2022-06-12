Hababam Sınıfı'nın Semra Öğretmen'i son haliyle şaşırttı! Oyunculuğu bırakıp...

"Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filminde canlandırdığı "Semra Hoca" rolü ile izleyicilerin belleğine kazınan Semra Özdamar'ın son hali ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın unutulmaz serilerinden Hababam Sınıfı, yıllar sonra dahi ilgiyle izleniyor.

Serinin en çok hasılat yapan filmi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'nın başrollerinde Kemal Sunal (İnek Şaban), Tarık Akan (Damat Ferit), Münir Özkul (Kel Mahmut), Adile Naşit (Hafize Ana) ve Halit Akçatepe (Güdük Necmi) yer almıştır.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran yapım, birçok yıldız çıkardı.

Filmdeki bazı oyuncular hayata veda etti ancak bazı oyuncular hala hayatta ve ekrandan uzak bir yaşam sürüyor.

Hababam Sınıfı'nın Semra Öğretmeni olan Semra Özdamar da o isimlerden biri...

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde boy gösteren ve güzelliği ile dikkat çeken Özdamar, son haliyle merak konusu oldu.

Sevda Özdamar'ın son hali

1973 yılında sinemaya başlayan sanatçı, 1978 yılından sonra sinemayı bırakarak, öykü yazarlığına başladı.

Anadolu Ekspresi, Arkadaş, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Kara Çarşaflı Gelin gibi filmlerin oyuncu kadrosunda yer alan Semra Özdamar, şimdilerde 66 yaşında...

İşte Hababam Sınıfı'nın Semra Hocası'nın şimdiki hali...