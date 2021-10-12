Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı yıllar içinde bambaşka biri oldu! Son hali şaşırttı

Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı yıllar içinde bambaşka biri oldu! Son hali şaşırttı

Hababam Sınıfı Tatilde filminde, "Sevda" karakteri ile yer alan Sevda Aktolga, yıllar içinde bambaşka biri oldu. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Aktolga'nın son halini görenler şoke oldu.

Yeşilçam'ın en iyi filmlerinden olan ve günümüzde bile izlenme rekorları kıran Hababam Sınıfı, oyuncuları ile gündeme geliyor.

Filmdeki bazı oyuncular hayata veda etti ancak bazı oyuncular hala hayatta ve ekrandan uzak bir yaşam sürüyor.

Bu oyuncular arasında olan Sevda Aktolga, Hababam Sınıfı Tatil'de filmiyle karşımıza çıkmıştı.

Serinin en eğlenceli filmlerinde boy gösteren Aktolga, yıllar sonra yaşadığı değişimle gündeme geldi.

Sevda Aktolga'nın son halini görenler filme dair detayları hatırlayarak duygulanırken, bazıları şaşkınlığını gizleyemedi.

SEVDA AKTOLGA'NIN SON HALİ

Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi filmlerde oynayan usta oyuncu Sevda Aktolga, yıllar içinde oldukça değişti.

Güzelliği ve sempatikliğinden bir şey kaybetmeyen oyuncu, ekranlarda yer almayı tercih etmiyor.

Aktolga, ekranlarda yer almasa bile sosyal medya hesabından sevenleri için birbirinden güzel kareler yayınlamayı ihmal etmiyor.

Sakin bir hayat sürmeyi tercih eden Aktolga, Hababam Sınıfı'ndaki rolü ile hala akıllarda...