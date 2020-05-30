Haber Global'den Muharrem İnce açıklaması

Muharrem İnce'ye yayın öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında canlı yayına geçileceğinin söylendiği ortaya çıktı.

Muharrem İnce, Haber Global canlı yayınına konuk oldu.

Gündeme ilişkin konuların değerlendirildiği programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması başlayınca ara verildi.

Bu duruma kızan Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının ardından canlı yayında stüdyoyu terk etti.

Haber Global, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"YAYIN ÖNCESİ SÖYLEDİK"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sayın Muharrem İnce’ye bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı’nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize “Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm” dedi.

Biz de kendisine bu eleştirisini saygıyla karşılayacağımızı ifade ettik. Ancak Sayın İnce, Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından stüdyoya dönüldüğünde sözlü olarak tepkisini göstermek yerine yayını terketti.

Böyle olmasını arzu etmezdik ama biz yine de yayınımıza katılmasından dolayı Sayın Muharrem İnce’ye teşekkür ediyoruz. Kendilerine her zaman ekranımızın açık olduğunu yineleriz."

Muharrem İnce canlı yayını terk etti VİDEO



