Haber spikeri Nazlı Çelik kızını paylaştı, 'Maşallah' yağdı! 'Kayra'nın güzelliği annesinden'...

Haber spikeri Nazlı Çelik'in iş insanı Burak Öztarhan ile evliliğinden doğan kızı Kayra, büyüdü. Sosyal medya hesabından anne kız pozunu paylaşan Çelik'in fotoğrafına "Maşallah" yorumları geldi.

Ekranların tanınan haber spikeri Nazlı Çelik, kariyeri kadar özel hayatında da geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Yaptığı haberlerle dikkat çeken ödüllü gazeteci Nazlı Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden hayatına dair kesitleri de paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ekrandaki başarısı ile dikkatleri çeken 44 yaşındaki ünlü spiker, son olarak kızı Kayra Öztarhan ile bir pozu sosyal medyada hesabından yayınladı.

Tecrübeli spikerin boyunda kızı olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken, Kayra'nın annesine benzerliği ise olay oldu.

NAZLI ÇELİK'İN KIZI BENZERLİĞİYLE ŞAŞIRTTI

İki kere evlenen Çelik, ilk evliliğini Burak Öztarhan ile yaptı ve bu evliliğinden Kayra adında bir kızı oldu.

14 yaşındaki Kayra, neredeyse annesinin boyuna yetişti. Öte yandan anne kızın benzerliği takipçileri şoke etti.

Fotoğraf binlerce beğeni alırken, "Maşallah", "Güzelliğini annesinden almış, "Annesinin kopyası" gibi yorumlar da peş peşe geldi.

İşte Nazlı Çelik'in kızı...