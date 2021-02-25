Haber uygulamaları arasında zirve Ensonhaber'in

Türkiye'de en çok indirilen haber uygulamaları arasında birinci sıraya ensonhaber.com yerleşti.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Türkiye'de internet haberciliği büyük bir sıçrama yaşadı.

Gazeteler tek tek kapanmaya başladı ve yayınlar internete taşındı.

Büyük medya patronları internete olan yatırımlarını katladı ve internet haberciliği konusunda kıyasıya bir yarış başladı.

HABERDE 1 NUMARA ENSONHABER

Böyle bir dönemde, arkasında hiçbir sermaye grubunun olmadığı ensonhaber.com, rakiplerine fark atarak en çok indirilen haber uygulamaları arasında zirveye yerleşti.

Zirve yolculuğumuzu, siz okurlarımıza borçluyuz.

Sizi; hiçbir zaman 'tık' uğruna kandırmadık, saçma sapan galerilerde boğmadık.

Bundan sonra da bu acziyetlerin içine düşmeyeceğiz.

Telefonlarınıza gönderdiğimiz bildirimlerde; direkt olarak haber neyse onu verdik, böyle yapmaya devam edeceğiz.

Siz olmasaydınız olmazdık.

İyi ki varsınız.